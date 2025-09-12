Son Mühür - İzmir Eczacı Odası (İEO), uzun süredir üzerinde çalıştığı prestij projelerinden biri olan yeni hizmet binasını Konak Halkapınar’da hizmete açtı. Modern yapısı, ulaşım kolaylığı ve geniş imkânlarıyla dikkat çeken bina, eczacılar için aynı zamanda bir buluşma noktası olacak.

Açılış törenine yoğun katılım

Hizmet binasının açılış töreninde, İEO üyeleri, eczacılık mesleğinin temsilcileri ve İzmir protokolü bir araya geldi. İzmir Eczacı Odası Başkanı Ecz. Tuncay Sayılkan’ın ev sahipliğinde düzenlenen programa Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Ecz. Arman Üney, Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği (TEKB) Başkanı Ecz. Sait Yücel, SGK İzmir İl Müdürü Hidayet Baydilli, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.

“Uzun yıllardır hayalini kurduğumuz proje”

Törende konuşan İzmir Eczacı Odası Başkanı Tuncay Sayılkan, yeni hizmet binasının yalnızca bir yapı değil, uzun yıllardır kurdukları bir hayalin gerçeğe dönüşmesi olduğunu belirtti:

“Bugün görülen sadece bir bina değil, bizim için sabır ve doğru planlamayla hayata geçen bir hayaldi. Yeni binamız, mesleğimizin geleceğine ve halk sağlığına katkı sağlayacak çalışmalara ev sahipliği yapacak. İzmirli eczacılarımızın özkaynakları ve Türk Eczacıları Birliği’nin iş birliğiyle inşa edilen bu bina, meslek camiamız için büyük bir kazanımdır. Katkı sunan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyor, yeni hizmet binamızın İzmir’e ve meslektaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.”

Modern yapısı ve imkanlarıyla dikkat çekiyor

Protokol üyelerinin kurdele kesimiyle resmen açılan yeni bina, konumu ve sunduğu olanaklarla öne çıkıyor. Merkezi ulaşım noktalarına yakınlığı sayesinde eczacıların kolayca erişim sağlayabileceği bina, geniş otopark imkânı ile de önemli bir soruna çözüm getirecek.

Üç katlı modern yapıda tam donanımlı 100 kişilik konferans salonu, toplantı salonları ve her birim için ayrı odalar bulunuyor. Binanın ilk katında ise Türk Eczacıları Birliği (TEB) ithal ilaç birimi hizmet verecek.