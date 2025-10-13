11 Ekim 2025 tarihinde saat 21.20 sıralarında Dikili’de devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-02), kara üzerinde şüpheli bir grup tespit etti. Görüntülerin incelenmesinin ardından bu kişilerin düzensiz göçmen olduğu belirlendi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Dikili/Koldestim) ile Sahil Güvenlik Botu (KB-107) yönlendirildi.

Ekiplerden koordineli operasyon

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, koordineli bir şekilde operasyon başlattı. Yapılan arama sonucunda aralarında 13 çocuğun da bulunduğu toplam 30 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin, yasa dışı yollarla yurt dışına geçiş hazırlığında oldukları değerlendirildi.

İşlemler tamamlandı, göçmenler teslim edildi

Yakalanan göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerince sağlık kontrollerinin ardından Dikili’deki karakola götürüldü. Burada kimlik tespit ve idari işlemleri yapılan grup, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.