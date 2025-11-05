İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, adliye binasında düzenlediği basın toplantısında, 2025 yılı boyunca kentte yürütülen adalet hizmetlerine dair kapsamlı bir değerlendirme sunumu yaptı. Yeldan, Başsavcılığın yıl boyunca suçla mücadeledeki etkinliği artırma, adalete erişimi hızlandırma, mağdurların haklarını koruma ve toplum güvenliğini pekiştirme hedefiyle kararlı ve sistematik adımlar attığını belirtti. Yeldan, adalet hizmetlerinin sadece mesai saatleriyle sınırlı kalmadığını; adliyede 9 Cumhuriyet Savcısının nöbetçi olarak görev yapmasıyla sürecin kesintisiz devam ettiğini ifade etti.

Mağdur odaklı yaklaşım ve şiddetle mücadele istatistikleri

Başsavcı Yeldan, özellikle hassas suç gruplarına yönelik ihtisaslaşmanın somut sonuçlarını paylaştı. Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu'nun 1 Ocak – 15 Ekim 2025 tarihleri arasındaki çalışmalarına dikkat çekildi. Bu dönemde açılan 11 bin 504 soruşturmanın 8 bin 801'i sonuçlandırıldı ve bu soruşturmalar neticesinde 627 şüpheli tutuklandı. Yeldan, bu rakamların, koruyucu ve önleyici yaklaşımların güçlendirildiği, mağdurların korunmasına yönelik toplumsal farkındalığın artırılması hedefine yönelik kararlı bir duruş sergilendiğini gösterdiğini belirtti.

Terörle mücadelede yüzde yüzün üzerinde artış

Başsavcılığın sunduğu istatistiklerde, terörle mücadeledeki operasyonel sıçrama çarpıcı bir şekilde öne çıktı. Başsavcı Yeldan, 2024 yılındaki verilerle kıyaslandığında, terör operasyonları sonucunda gözaltı sayısının 581'den 1666'ya, adliyeye sevk edilen şüpheli sayısının 570'ten 1193'e ve tutuklanan kişi sayısının ise 170'ten 518'e yükseldiğini aktardı. Bu keskin artış, İzmir Adliyesi'nin terör ve organize suçlara karşı izlediği tavizsiz ve kesintisiz stratejinin bir yansıması olarak değerlendirildi.

Yeni ihtisas bürosundan çevre ve hayvan haklarına öncelik

Adaletin kapsamını genişletme vizyonuyla ilk kez kurulan Çevre, İmar, Orman ve Hayvanlara Yönelik Suçlar Bürosunun faaliyetleri de toplantının gündemindeydi. Bu yeni birimin, kısa süre içerisinde büyük bir başarı sergilediği belirtildi. Yeldan, çevre ve hayvan haklarına ilişkin açılan 1314 dosyanın 986'sının sonuçlandırıldığını ifade etti. Bu durum, Başsavcılığın sadece geleneksel suçlarla değil, aynı zamanda toplumun hassasiyet duyduğu yeni nesil hukuki alanlarda da etkinliğini artırdığını gösteriyor.

Başsavcı Yeldan, sözlerini tamamlarken, "Çalışmalarımız sadece suçluların cezalandırılmasını değil, aynı zamanda suçun önlenmesini, mağdurun korunmasını, toplumun huzur ve güven içinde yaşamasını ve adalete olan inancın pekişmesini amaçlamaktadır. Bu hedef doğrultusunda, çok paydaşlı ve sistematik bir anlayışla hareket edilmiştir," diyerek adliye personelinin gösterdiği üstün gayrete dikkat çekti.