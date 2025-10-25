3. Lig 4. Grup’ta zor günler geçiren İzmir Çoruhlu FK, 4 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırmak için sahaya çıkıyor. Kırmızı-siyahlı ekip, yarın kendi evinde son haftaların formda takımı Balıkesirspor’u ağırlayacak.

Maç Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda oynanacak

Zemin bakım çalışmaları tamamlanan Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı, uzun bir aradan sonra yeniden bir lig karşılaşmasına ev sahipliği yapacak. Mücadele 26 Ekim Cumartesi akşamı saat 19.00’da başlayacak.

İzmir ekibi düşme hattında

Ligde oynadığı 7 maçta yalnızca 1 galibiyet ve 1 beraberlik alabilen İzmir Çoruhlu FK, topladığı 4 puanla düşme hattında yer alıyor. Teknik ekip, Balıkesirspor karşısında kötü gidişata son vermek ve moral bulmak istiyor.

Balıkesirspor yükselişte

Son haftalarda dikkat çeken bir performans sergileyen Balıkesirspor, üst üste 3 maçtan galibiyetle ayrılarak Play-Off hattına yaklaşmayı başardı. Kırmızı-beyazlı ekip, İzmir deplasmanından da puanla dönerek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Kritik 90 dakika

İki takım arasındaki mücadele, hem alt sıraları hem de Play-Off yarışını yakından ilgilendiriyor. İzmir temsilcisi taraftar desteğiyle çıkış ararken, Balıkesirspor serisini devam ettirmek için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.