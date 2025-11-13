|
İZMİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
|
TAŞINMAZ GELİŞTİRME VE İMAR TAKİP EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
|
SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR
|
Sıra No
|
Taşınmaz Numarası
|
Takbis Zemin Numarası
|
İli
|
İlçesi
|
Mahallesi
|
Ada
|
Parsel
|
Cilt No
|
Sayfa No
|
Cinsi
|
Arsa Payı / Paydası
|
Kat
|
Bağ. Böl. No
|
Hisse Oranı
|
Tahmini Satış Bedeli (TL)
|
Geçici Teminat Bedeli (TL)
|
İhale Tarihi
|
İhale Saati
|
1
|
35280104778
|
134584984
|
İzmir
|
Urla
|
Yenice
|
3357
|
66
|
8
|
703
|
Dükkan
|
1/4
|
Zemin
|
1
|
Tam
|
5.500.000,00
|
550.000,00
|
20.11.2025
|
10:00
|
2
|
35280104777
|
134584985
|
İzmir
|
Urla
|
Yenice
|
3357
|
66
|
8
|
703
|
Mesken
|
1/4
|
Zemin
|
2
|
Tam
|
4.500.000,00
|
450.000,00
|
20.11.2025
|
10:30
|
3
|
35280104776
|
134584986
|
İzmir
|
Urla
|
Yenice
|
3357
|
66
|
8
|
703
|
Mesken
|
1/4
|
1
|
3
|
Tam
|
4.500.000,00
|
450.000,00
|
20.11.2025
|
11:00
|
4
|
35280104775
|
134584987
|
İzmir
|
Urla
|
Yenice
|
3357
|
66
|
8
|
703
|
Mesken
|
1/4
|
1
|
4
|
Tam
|
4.500.000,00
|
450.000,00
|
20.11.2025
|
11:30
|
1 - Yukarıdaki tabloda belirtilen taşınmazların 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin beş ile onbirinci fıkrası dayanağında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulüyle satış ihaleleri Adalet Mahallesi Anadolu Caddesi 41/5 Bayraklı/İZMİR adresindeki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Ana Hizmet Binası (Eski Bina) giriş katında bulunan ihale salonunda komisyon huzurunda belirtilen gün ve saatlerde yapılacaktır.
|
2 - Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği kapsamında güçlendirme, tadilat, inşaat yapılmasının gerekmesi halinde Hazineden herhangi bir talepte bulunulmayacak, Hazineye karşı adli yargı merciilerinde dava açılmayacaktır. Satış sonrası ihaleyi kazanan özel hukuk gerçek/tüzel kişilerinden Deprem Yönetmeliğine ilişkin taahhütname alınacak olup; Taşınmazın alıcısına tapuda devri sırasında tapu kaydına "Satış sonrası yıktırılması ya da deprem mevzuatına göre güçlendirme, tadilat, tamirat, inşaat yapılması şartıyla satıldığı" şerhi konulacaktır.
3- İhalelere katılmak isteyenlerin;
|
a - İhale başlangıç saatine kadar yatıracakları geçici teminat makbuzu [Geçici Teminat bedeli, İzmir Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü (Akdeniz Mah. Gazi Bulvarı No:10 Konak-İzmir) Veznesine veya T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı adına Ziraat Bankası Konak Şubesinde bulunan TR44 0001 0007 7600 0010 0055 15 İBAN no.lu yatırılabilir, İBAN numarasına yatırılması halinde sadece EFT/havale dekontu kabul edilmeyecek olup, İzmir Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden alınacak Muhasebe İşlem Fişinin ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ibrazı şarttır.] veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 27 nci maddesi uyarınca yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerinde belirtilen şartlara (süresiz limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek banka teyit yazısı ile birlikte getirilecek) uygun olarak düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubu,
|
b - İkametgâh belgesi ile Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını (T.C. Kimlik No belirtir- Aslı ihale sırasında Komisyona ibraz edilecektir.)
|
c - Başkası adına ihaleye katılacak olanlar için adlarına düzenlenmiş noter tasdikli vekâletname,
|
ç - Tebligat için Türkiye’de adresini gösterir yazılı beyanı (örneği İdaremizden temin edilebilir.)
|
d - Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl (2025) içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir (Ek ibare:RG-5/10/2022-31974) belge veya noterlikçe tasdik edilmiş (Mülga ibare:RG-1/8/2021-31555) vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (a), (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.
|
e - Ortak katılım halinde; yukarıdaki (a), (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak noter tasdikli ortak girişim beyannamesinin de ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına başvurarak belgelerin teslim edilmesi gerekmektedir.
|
4 - Şartname ve ihale dosyaları mesai saatleri içerisinde Taşınmaz Geliştirme ve İmar Takip Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
|
5 - (1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.
(2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
(3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.
(4) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.
|
6 - Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.
|
7 - 2863 sayılı Kanun kapsamında verilen Sertifikalar ödeme aracı olarak kabul edilmez.
|
8 - Satışı yapılan taşınmazlar 5 (beş) yıl Emlak Vergisine tabi değildir. Satışı yapılan taşınmazlar KDV’den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.
|
9 - Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.izmir.csb.gov.tr. adresinden öğrenilebileceği gibi,Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.
10 - Çevre, Şehircilik vwe İklim Değişikliği Bakanlığından (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) alınan 25.05.2021 tarih ve 970974 sayılı yazı gereğince; Üzerinde ihale kalan özel hukuk gerçek/tüzel kişilerinden ve kamu tüzel kişilerden Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden işlem bedeli olarak:
5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir),
5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş),
10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında döner sermaye ücreti alınacaktır.
11 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
|
BİLGİ İÇİN İLETİŞİM TELEFONU : 0 (232) 341 68 00 Dahili - 2243
|
İLAN OLUNUR
-
-
