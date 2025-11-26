İZMİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KARŞIYAKA VE KONAK EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

KAMU KONUTU SATIŞ VE TARIM ARAZİSİ KİRALAMA İHALESİ İLANI

Sıra No Taşınmaz Numarası İli İlçesi Mahallesi Ada Parsel Cinsi Arsa Payı / Paydası Giriş No Kat Bağımsız Bölüm No Bağımsız Bölüm Brüt Yüzölçümü ( m²) İmar Durumu Tahmini Satış Bedeli (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) Fiili Durumu Öncelikli Alım Hakkı İhale Tarihi İhale Saati

1 35080103233 İzmir Konak Salhane 695 12 2 adet Altı Katlı Betonarme Lojman ve Arsası 1/20 A Blok Zemin 1 151,00 1/1000 ölçekli Üçkuyular-Hatay-Bayramyeri imar Planında Resmi Tesis ve Lojman alanında kalmakta olup, ayrıca Hatay Bölgesi mevcut plandaki durumu korunacak alanlarda (K1) kalmaktadır. 3.000.000,00 ₺ 300.000,00 ₺ Dolu Var 3.12.2025 10:00

2 35080103234 İzmir Konak Salhane 695 12 2 adet Altı Katlı Betonarme Lojman ve Arsası 1/20 A Blok Zemin 2 140,00 1/1000 ölçekli Üçkuyular-Hatay-Bayramyeri imar Planında Resmi Tesis ve Lojman alanında kalmakta olup, ayrıca Hatay Bölgesi mevcut plandaki durumu korunacak alanlarda (K1) kalmaktadır. 3.100.000,00 ₺ 310.000,00 ₺ Dolu Var 3.12.2025 10:15

3 35080103235 İzmir Konak Salhane 695 12 2 adet Altı Katlı Betonarme Lojman ve Arsası 1/20 A Blok 1 3 167,00 1/1000 ölçekli Üçkuyular-Hatay-Bayramyeri imar Planında Resmi Tesis ve Lojman alanında kalmakta olup, ayrıca Hatay Bölgesi mevcut plandaki durumu korunacak alanlarda (K1) kalmaktadır. 5.000.000,00 ₺ 500.000,00 ₺ Dolu Var 3.12.2025 10:30

4 35080103236 İzmir Konak Salhane 695 12 2 adet Altı Katlı Betonarme Lojman ve Arsası 1/20 A Blok 1 4 150,00 1/1000 ölçekli Üçkuyular-Hatay-Bayramyeri imar Planında Resmi Tesis ve Lojman alanında kalmakta olup, ayrıca Hatay Bölgesi mevcut plandaki durumu korunacak alanlarda (K1) kalmaktadır. 4.750.000,00 ₺ 475.000,00 ₺ Dolu Var 3.12.2025 10:45

5 35080103237 İzmir Konak Salhane 695 12 2 adet Altı Katlı Betonarme Lojman ve Arsası 1/20 A Blok 2 5 167,00 1/1000 ölçekli Üçkuyular-Hatay-Bayramyeri imar Planında Resmi Tesis ve Lojman alanında kalmakta olup, ayrıca Hatay Bölgesi mevcut plandaki durumu korunacak alanlarda (K1) kalmaktadır. 5.250.000,00 ₺ 525.000,00 ₺ Dolu Var 3.12.2025 11:00

6 35080103238 İzmir Konak Salhane 695 12 2 adet Altı Katlı Betonarme Lojman ve Arsası 1/20 A Blok 2 6 150,00 1/1000 ölçekli Üçkuyular-Hatay-Bayramyeri imar Planında Resmi Tesis ve Lojman alanında kalmakta olup, ayrıca Hatay Bölgesi mevcut plandaki durumu korunacak alanlarda (K1) kalmaktadır. 5.250.000,00 ₺ 525.000,00 ₺ Dolu Var 3.12.2025 11:15

7 35080103239 İzmir Konak Salhane 695 12 2 adet Altı Katlı Betonarme Lojman ve Arsası 1/20 A Blok 3 7 167,00 1/1000 ölçekli Üçkuyular-Hatay-Bayramyeri imar Planında Resmi Tesis ve Lojman alanında kalmakta olup, ayrıca Hatay Bölgesi mevcut plandaki durumu korunacak alanlarda (K1) kalmaktadır. 5.750.000,00 ₺ 575.000,00 ₺ Dolu Var 3.12.2025 11:30

8 35080103240 İzmir Konak Salhane 695 12 2 adet Altı Katlı Betonarme Lojman ve Arsası 1/20 A Blok 3 8 150,00 1/1000 ölçekli Üçkuyular-Hatay-Bayramyeri imar Planında Resmi Tesis ve Lojman alanında kalmakta olup, ayrıca Hatay Bölgesi mevcut plandaki durumu korunacak alanlarda (K1) kalmaktadır. 5.500.000,00 ₺ 550.000,00 ₺ Dolu Var 3.12.2025 11:45

9 35080103241 İzmir Konak Salhane 695 12 2 adet Altı Katlı Betonarme Lojman ve Arsası 1/20 A Blok 4 9 167,00 1/1000 ölçekli Üçkuyular-Hatay-Bayramyeri imar Planında Resmi Tesis ve Lojman alanında kalmakta olup, ayrıca Hatay Bölgesi mevcut plandaki durumu korunacak alanlarda (K1) kalmaktadır. 5.750.000,00 ₺ 575.000,00 ₺ Dolu Var 3.12.2025 12:00

10 35080103242 İzmir Konak Salhane 695 12 2 adet Altı Katlı Betonarme Lojman ve Arsası 1/20 A Blok 4 10 150,00 1/1000 ölçekli Üçkuyular-Hatay-Bayramyeri imar Planında Resmi Tesis ve Lojman alanında kalmakta olup, ayrıca Hatay Bölgesi mevcut plandaki durumu korunacak alanlarda (K1) kalmaktadır. 5.000.000,00 ₺ 500.000,00 ₺ Dolu Var 3.12.2025 12:15

11 35080103243 İzmir Konak Salhane 695 12 2 adet Altı Katlı Betonarme Lojman ve Arsası 1/20 B Blok Zemin 1 121,00 1/1000 ölçekli Üçkuyular-Hatay-Bayramyeri imar Planında Resmi Tesis ve Lojman alanında kalmakta olup, ayrıca Hatay Bölgesi mevcut plandaki durumu korunacak alanlarda (K1) kalmaktadır. 2.900.000,00 ₺ 290.000,00 ₺ Dolu Var 4.12.2025 10:00

12 35080103244 İzmir Konak Salhane 695 12 2 adet Altı Katlı Betonarme Lojman ve Arsası 1/20 B Blok Zemin 2 120,00 1/1000 ölçekli Üçkuyular-Hatay-Bayramyeri imar Planında Resmi Tesis ve Lojman alanında kalmakta olup, ayrıca Hatay Bölgesi mevcut plandaki durumu korunacak alanlarda (K1) kalmaktadır. 2.850.000,00 ₺ 285.000,00 ₺ Dolu Var 4.12.2025 10:15

13 35080103245 İzmir Konak Salhane 695 12 2 adet Altı Katlı Betonarme Lojman ve Arsası 1/20 B Blok 1 3 130,00 1/1000 ölçekli Üçkuyular-Hatay-Bayramyeri imar Planında Resmi Tesis ve Lojman alanında kalmakta olup, ayrıca Hatay Bölgesi mevcut plandaki durumu korunacak alanlarda (K1) kalmaktadır. 3.850.000,00 ₺ 385.000,00 ₺ Dolu Var 4.12.2025 10:30

14 35080103246 İzmir Konak Salhane 695 12 2 adet Altı Katlı Betonarme Lojman ve Arsası 1/20 B Blok 1 4 133,00 1/1000 ölçekli Üçkuyular-Hatay-Bayramyeri imar Planında Resmi Tesis ve Lojman alanında kalmakta olup, ayrıca Hatay Bölgesi mevcut plandaki durumu korunacak alanlarda (K1) kalmaktadır. 3.800.000,00 ₺ 380.000,00 ₺ Dolu Var 4.12.2025 10:45

15 35080103247 İzmir Konak Salhane 695 12 2 adet Altı Katlı Betonarme Lojman ve Arsası 1/20 B Blok 2 5 130,00 1/1000 ölçekli Üçkuyular-Hatay-Bayramyeri imar Planında Resmi Tesis ve Lojman alanında kalmakta olup, ayrıca Hatay Bölgesi mevcut plandaki durumu korunacak alanlarda (K1) kalmaktadır. 4.000.000,00 ₺ 400.000,00 ₺ Dolu Var 4.12.2025 11:00

16 35080103248 İzmir Konak Salhane 695 12 2 adet Altı Katlı Betonarme Lojman ve Arsası 1/20 B Blok 2 6 133,00 1/1000 ölçekli Üçkuyular-Hatay-Bayramyeri imar Planında Resmi Tesis ve Lojman alanında kalmakta olup, ayrıca Hatay Bölgesi mevcut plandaki durumu korunacak alanlarda (K1) kalmaktadır. 4.000.000,00 ₺ 400.000,00 ₺ Dolu Var 4.12.2025 11:15

17 35080103249 İzmir Konak Salhane 695 12 2 adet Altı Katlı Betonarme Lojman ve Arsası 1/20 B Blok 3 7 130,00 1/1000 ölçekli Üçkuyular-Hatay-Bayramyeri imar Planında Resmi Tesis ve Lojman alanında kalmakta olup, ayrıca Hatay Bölgesi mevcut plandaki durumu korunacak alanlarda (K1) kalmaktadır. 4.600.000,00 ₺ 460.000,00 ₺ Dolu Var 4.12.2025 11:30

18 35080103250 İzmir Konak Salhane 695 12 2 adet Altı Katlı Betonarme Lojman ve Arsası 1/20 B Blok 3 8 133,00 1/1000 ölçekli Üçkuyular-Hatay-Bayramyeri imar Planında Resmi Tesis ve Lojman alanında kalmakta olup, ayrıca Hatay Bölgesi mevcut plandaki durumu korunacak alanlarda (K1) kalmaktadır. 4.500.000,00 ₺ 450.000,00 ₺ Dolu Var 4.12.2025 11:45

19 35080103251 İzmir Konak Salhane 695 12 2 adet Altı Katlı Betonarme Lojman ve Arsası 1/20 B Blok 4 9 130,00 1/1000 ölçekli Üçkuyular-Hatay-Bayramyeri imar Planında Resmi Tesis ve Lojman alanında kalmakta olup, ayrıca Hatay Bölgesi mevcut plandaki durumu korunacak alanlarda (K1) kalmaktadır. 4.500.000,00 ₺ 450.000,00 ₺ Dolu Var 4.12.2025 12:00

20 35080103252 İzmir Konak Salhane 695 12 2 adet Altı Katlı Betonarme Lojman ve Arsası 1/20 B Blok 4 10 133,00 1/1000 ölçekli Üçkuyular-Hatay-Bayramyeri imar Planında Resmi Tesis ve Lojman alanında kalmakta olup, ayrıca Hatay Bölgesi mevcut plandaki durumu korunacak alanlarda (K1) kalmaktadır. 4.400.000,00 ₺ 440.000,00 ₺ Dolu Var 4.12.2025 12:15

KİRALAMA İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra No Taşınmaz No İli İlçesi Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Hazine Payı (m²) Cinsi Kiralanacak Yüzölçüm (m²) Kiralama Amacı ve Süresi İhale Usulü İlk Yıl Tahmini Kira Bedeli (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale Tarihi İhale Saati

21 35250102904 İzmir Selçuk Şirince 287 34 1.687,27 Tam Müfrez Zeytinlik 1.687,27 Tarımsal Amaçlı - 3 (üç) yıl Açık Teklif (2886/45) 25.309,00 ₺ 7.593,00 ₺ 4.12.2025 14:00

22 35250103610 İzmir Selçuk Burgaz 205 307 2.325,19 Tam Zeytinlik 2.325,19 Tarımsal Amaçlı - 3 (üç) yıl Açık Teklif (2886/45) 41.853,42 ₺ 12.556,03 ₺ 4.12.2025 14:15

23 35220101297 İzmir Menemen Ulucak 3055 3 12.161,00 Hisseli 11.241,00 Tarla 11.241,00 Tarımsal Amaçlı - 3 (üç) yıl Açık Teklif (2886/45) 202.338,00 ₺ 60.701,40 ₺ 4.12.2025 14:30

24 35220101296 İzmir Menemen Ulucak 3055 2 14.242,00 Tam Tarla 14.242,00 Tarımsal Amaçlı - 3 (üç) yıl Açık Teklif (2886/45) 256.356,00 ₺ 76.906,80 ₺ 4.12.2025 14:45

25 35100105072 İzmir Aliağa Karakuzu 130 9 2.343,60 Tam Bahçe 2.343,60 Tarımsal Amaçlı - 3 (üç) yıl Açık Teklif (2886/45) 73.823,40 ₺ 22.147,02 ₺ 4.12.2025 15:00

1 - Yukarıdaki belirtilen 1'den 20'ye kadar olan taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre satış (Kamu Konutları), 21-22-23-24-25'de yer alan taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre kiralama ihaleleri İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Ana Hizmet Binası (Eski Bina) Anadolu Caddesi 41/5 Bayraklı/İZMİR adresindeki binasının giriş katında bulunan ihale salonunda komisyon huzurunda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

2 - Satış ve Kiralama ihaleleri yapılacak taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri İzmir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Karşıyaka ve Konak Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

3 - Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği kapsamında güçlendirme, tadilat, inşaat yapılmasının gerekmesi halinde Hazineden herhangi bir talepte bulunulmayacak, Hazineye karşı adli yargı merciilerinde dava açılmayacaktır. Satış sonrası ihaleyi kazanan özel hukuk gerçek/tüzel kişilerinden Deprem Yönetmeliğine ilişkin hususlar taşınmazın satış şartnamesinde "Özel Şartlar" kısmında belirtilecektir. Taşınmazın alıcısına tapuda devri sırasında tapu kaydına "Satış sonrası yıktırılması ya da deprem mevzuatına göre güçlendirme, tadilat, tamirat, inşaat yapılması şartıyla satıldığı" şerhi konulacaktır.

4 - İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 D.İ.K 37 inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

a) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını (Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisinin,) (T.C. Kimlik No belirtir- Aslı ihale sırasında Komisyona ibraz edilecektir.)

b) Başkası adına ihaleye katılacak olanlar için adlarına düzenlenmiş noter tasdikli vekâletname,

c) Ortak katılım halinde; noter tasdikli ortaklık girişim beyannamesinin,

d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,

e) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler),

İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.

UYARI: Banka şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık, vb. aracılığıyla HAVALE ve EFT yoluyla yapılan geçici teminat ödemelerinin ihale gününden en az 1 iş günü öncesinde tamamlanarak, yatırılan paranın geçici teminat olarak muhasebeleştirildiğine dair İzmir Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden (Akdeniz Mah. Gazi Bulvarı No:10 Konak-İzmir) alınacak onaylı belgenin ihale saatinde, diğer istenilen belgelerle birlikte İhale Komisyonuna teslim edilmesi gerekmektedir. Banka şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık, vb. aracılığıyla yatırılmış olmakla birlikte geçici teminat olarak muhasebeleştirildiğine dair resmi belge (kaşeli ve ıslak imzalı muhasebe işlem fişi) sunulmayan banka dekontları İhale Komisyonu tarafından kabul edilmeyecektir.

5- Satışı yapılacak taşınmazların satış bedelleri, talep edilmesi halinde; 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre taksitle de ödenebilir. Taksitle ödenmesi halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla 2 yılda ve 8 (sekiz) eşit taksitte kanuni faizi (Yıllık % 24) ile birlikte ödenir. Kiralama ihalelerinde; Sözleşmeden doğan Damga Vergisi Bedeli, Karar Pulu Bedeli ayrıca Kesin Teminat tahsil edilecektir.

6 - 4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, mülkiyeti Hazineye ait kamu konutlarının satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan kamu konutu, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulamaz.

7 - (1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.

(2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi (Yıllık % 24) ile birlikte ödenebilir.

(3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.

(4) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.

8 - Satılacak Kamu Konutları için öncelikli alım hakkı sahipleri tarafından satın alınmak istenmesi halinde 385 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği Madde-10 Ödeme Şekli başlıklı hükümlerince tahsilat gerçekleştirilecektir.

9 - Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesaplarına yatırılmak üzere;

a- 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (Yüzde Bir)

b- 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0,5 (Binde Beş)

c- 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için %0,25 (On Binde Yirmi Beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.

10 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

11 - Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.izmir.csb.gov.tr. adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.