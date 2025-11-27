İZMİR ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BERGAMA MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ TAŞINMAZ KİRALAMA İHALE İLANI

Sıra No Taşınmaz No İli İlçesi Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Kiralanacak Yüzölçüm Hazine Payı (m²) Cinsi Muhdesat Durumu İmar Durumu İhale Usulü Tahmini 1 Yıllık Kira Bedeli (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale Tarihi İhale Saati

1 35120200071 İzmir Bergama İncecikler - - 3.300,00 3.300,00 Tam D.H.T.A Taşınmazın Üzerinde -Yaşam Amaçlı Kullanılan = 65,00 (m²) -Hayvancılık Amaçlı Kullanılan=365,00(m²) -Depo Amaçlı Kullanılan = 70,00 (m²) 3 Adet Muhdesat Bulunmaktadır. İmarsız 2886/45 223.000,00 66.900,00 12.12.2025 10:00

1- Yukarıdaki tabloda belirtilen tescil harici alanın 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre 3 yıl süre ile Yaşam Alanı olarak kullanılması ve hayvancılık yapılması amacıyla kiralama ihalesi, Zafer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Bergama Hükümet Konağı Bergama Milli Emlak Şefliğinde komisyon huzurunda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

2- Kiralama ihalesi yapılacak taşınmaza ilişkin şartname ve ekleri Bergama Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği'nde ücretsiz olarak görülebilir.

İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, posta ile yapılacak müracatlarda teklifin 2886 D.İ.K 37 inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

3- a) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisinin,

b) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.

c) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler),

İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.

İhale İlanındaki taşınmazın kiralama bedeli peşin olarak ödenebileceği gibi, kiralama bedelinin en az dörtte biri (1/4) peşin, kalanı en fazla bir (1) yılda üç (3) eşit taksit ile ödenebilir.Müteakip yıllar kira bedelleri ise, üçer aylık dönemler hâlinde dört eşit taksitle ödenir.(Taşınmazların üzerinde bulunan yapılara ilişkin Asgari Levazımat Bedeli peşin olarak tahsil edilecektir.)

4- Kiralama ihalelerinde tüm vergi, resim ve harçlar alıcısına aittir.

5- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6- Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.izmir.csb.gov.tr. adresinden öğrenilebileceği gibi,Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.