Son Mühür/ Beste Temel - İzmir’in Gaziemir ilçesinde bulunan bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek gökyüzünü alevlere bürüdü. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, 27 araç ve 85 personelle yaklaşık 4 saat süren yoğun çalışmanın ardından yangını söndürmeyi başardı.

Yangın hızla yayıldı

Olay, dün akşam saat 19.45 sularında Sarnıç bölgesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, içeride bulunan kolay tutuşabilen malzemeler nedeniyle kısa sürede büyüdü. Fabrika binasının tamamına yayılan alevler, çevrede paniğe neden oldu.

27 araç ve 85 personelle müdahale

Yangın ihbarı üzerine bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri yönlendirildi. Ekipler, 27 araç ve 85 personel ile yangına müdahale etti. Alevlerin yükseldiği fabrika çevresinde polis ekipleri de güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri hazır bekletildi.

Kontrol altına alındı, soğutma sürüyor

Gece yarısına doğru yangın kontrol altına alınırken, sabaha kadar soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin ekiplerin incelemeleri sürüyor.

Can kaybı yok, büyük maddi hasar var

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, fabrikanın büyük ölçüde kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Maddi zararın boyutunun belirlenmesi için çalışmalar başlatıldı.