Son Mühür - Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler’in, Son Mühür Haber Sitesi ve Son Mühür TV'’ye yaptığı açıklamada İzmir turizminin gelişmesi için Başkan Dr. Cemil Tugay’a yaptığı çağrının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama geldi. Belediyeden yapılan açıklamada, “Turizm Konseyi çalışmaları tüm paydaşlarla koordineli biçimde yürütülüyor” denildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden turizm açıklaması

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler’in açıklamanın ardından, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yazılı bir açıklama yapıldı.

Belediye açıklamasında, kent turizminin gelişmesi adına sürdürülen çalışmaların tüm sektör paydaşlarıyla birlikte yürütüldüğü vurgulandı. İzBB, koordinasyonunda yürütülen Turizm Konseyi Toplantıları sayesinde sektörde ortak aklın güçlendiğini, ETİK Başkanı Mehmet İşler’in de bu süreçte aktif rol aldığını belirtti.

“Turizm Konseyi sektörde memnuniyet yarattı”

Açıklamada, belediye öncülüğünde yürütülen Turizm Konseyi’nin sektör temsilcileri arasında güçlü bir iş birliği zemini oluşturduğuna dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi: “Belediyemiz koordinasyonunda yürütülen Turizm Konseyi Toplantısı’na sektör temsilcilerinin yoğun katılımı ve turizm paydaşları arasında uyumlu bir çalışma zemini oluşmuş olması, sektörün ortak beklentilerini karşılayan bir tablo yaratmıştır.”

Belediye, 14 Ekim 2025 Salı günü İzmir Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilecek değerlendirme toplantısında alınacak kararların, 3. Turizm Konseyi Toplantısı’nda Başkan Dr. Cemil Tugay’a sunulacağını açıkladı.

Belediyeden beş başlıkta yanıt: Eğitim, tanıtım, hedef, teşvik ve ekonomik destek

1. İşgücü sorunu: Turizmde nitelikli personel eksikliğinin farkında olduklarını belirten belediye, “Meslek liseleri ve üniversitelerle yürütülen eğitim ve istihdam projeleri Meslek Fabrikası iş birliğiyle sürdürülüyor” açıklamasında bulundu.

2. Tanıtım ve destinasyon yönetimi: “Destinasyon Yönetimi Ofisi”nin aktif şekilde çalıştığı ve İzmir’in uluslararası tanıtımında önemli başarılar elde edildiği vurgulandı. Ekonomik koşullar nedeniyle fuar katılımlarında daralma yaşandığı, ancak ortak finansman modeliyle tanıtım faaliyetlerinin sürdürüleceği bildirildi.

3. Hedef büyütme:

İzmir turizminde 2 milyon ziyaretçi eşiğini aşma hedefi yinelenerek, “Kentimize nitelikli turist çekmeyi amaçlıyoruz. Gastronomi, tarih, inanç ve spor temalı turizm alanlarında stratejik adımlar atıyoruz” denildi.

4. Teşvik ve vergi düzenlemeleri: Turizmcilerin KDV iadesi ve teşvik taleplerinin, İzmir Ticaret Odası ile birlikte hazırlanacak dosya halinde ilgili bakanlığa sunulabileceği açıklandı.

5. Ekonomik baskılar: Pandemi sonrası artan maliyetlere dikkat çekilerek, “Belediye olarak merkezi idare politikalarına doğrudan müdahale edemesek de, yerel düzeyde sektöre nefes aldıracak destek mekanizmaları geliştiriyoruz” ifadeleri kullanıldı.

“İzmir’in turizm vizyonunu birlikte büyüteceğiz”

İzmir Büyükşehir Belediyesi açıklamasını şu ifadelerle sonlandırdı: “Turizm sektörünün yalnız olmadığını, İzmir’in turizm liderliği vizyonuna birlikte ulaşacağımızı belirtmek isteriz. Sektörün tüm paydaşlarıyla uyum ve ortak akılla çalışmayı sürdüreceğiz.”

ETİK Başkanı İşler’in İzmir Büyükşehir’e çağrısı ne olmuştu?

Mehmet İşler, İzmir’in turizmden yeterli pay alamadığını belirterek, bu konuda en büyük sorumluluğun İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’a düştüğünü söyledi. Uzun yıllardır ihmal edilen turizm sektörünün artık öncelikli alanlardan biri haline gelmesi gerektiğini ifade eden İşler, “İzmir’in potansiyeli çok yüksek ancak tanıtım eksikliği nedeniyle bu gücünü kullanamıyor. Turizmciler ağır vergiler, artan maliyetler, kalifiye eleman sıkıntısı ve enflasyon baskısı altında. Biz artık söylem değil, eylem görmek istiyoruz. İzmir’in tanıtımına daha fazla bütçe ayrılmalı, yeni projelerle turizmde 2 milyon ziyaretçi eşiği aşılmalı” dedi.

İşler ayrıca, tüm kurumların İzmir’in turizm vizyonuna ortak olması gerektiğini belirterek, “Belediye başkanlarımız, oda temsilcilerimiz, iş dünyası ve İzmirliler el ele verirse İzmir, Ege’nin değil Türkiye’nin turizm başkenti olur” ifadelerini kullandı.