Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçede yasaklı madde ticaretine yönelik geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirdi. Mustafa Kemal Mahallesi’nde yapılan ilk operasyonda E.C.U. ve B.Ö. isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin bulunduğu araçta yapılan aramada 58 bin 912 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi. Ekipler, ele geçirilen hapların piyasa değerinin yüksek olduğunu ve şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptığının değerlendirildiğini belirtti.

İkinci operasyonda silah ele geçti

Buca genelinde yürütülen diğer çalışmalarda ise E.A., S.D. ve Y.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 35 adet 7.65 mm fişek, 49 adet uyuşturucu nitelikli hap, 91 gram zehir ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 178 bin 900 TL bulundu.

Emniyette işlemler ve adli süreç

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. Yetkililer, operasyonların uyuşturucu ile mücadele kapsamında etkin bir şekilde devam edeceğini belirtti. Ayrıca Buca’da gerçekleştirilen bu operasyonların, bölgede uyuşturucu ticaretine karşı önemli bir caydırıcı etki yaratması bekleniyor.