Kaza, İzmir-Aydın Otoyolu’nun Işıkkent Gişeleri mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Ateş yönetimindeki 35 BUE 495 plakalı panelvan aracın seyir halindeyken lastiği patladı. Aracını emniyet şeridine çeken Ateş, yardım beklemeye başladı.

Yardım etmek isteyen sürücü de kazaya karıştı

Bu sırada, aynı yönde seyir halinde olan 35 BHR 804 plakalı başka bir panelvanın sürücüsü, yolda kalan araca yardım etmek amacıyla emniyet şeridinde durdu.

Ancak kısa süre sonra Aydın yönünden İzmir istikametine ilerleyen 16 T 81209 plakalı otomobil, park halindeki iki araca birden çarptı.

1 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi

Çarpmanın etkisiyle araçlarda bulunan dört kişi yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, panelvan sürücüsü Mustafa Ateş’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı üç kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Savcı olay yerinde inceleme yaptı

Olay yerine gelen savcının yaptığı incelemenin ardından Mustafa Ateş’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otomobil sürücüsünün ifadesine başvuruldu. Güvenlik güçleri, kazanın tam olarak nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için olay yerindeki kamera kayıtlarının da inceleneceğini bildirdi.