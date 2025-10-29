Buca Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde artan suç olaylarına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında iki ayrı operasyon gerçekleştirdi.

İlk operasyonda ekipler, “silahlı tehdit” ve “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” suçlarına karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için düğmeye bastı.

Silahlı tehdit şüphelileri yakalandı

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere baskın düzenleyen polis ekipleri, M.Y., Ö.Y. ve E.M.F. isimli üç kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte bir ruhsatsız tüfek ve bir kurusıkı tabanca ele geçirildi.

3 kişi daha gözaltında

Ekipler, aynı gün aldıkları başka bir ihbar üzerine, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen E.A., S.D. ve Y.A. isimli kişileri takibe aldı. Operasyon için belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda üç şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Silah, mermi ve uyuşturucu ele geçirildi

Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 35 mermi, 49 uyuşturucu ve 91 gram uyuşturucu ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 178 bin 900 TL nakit paraya da el konuldu.

6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Buca polisi tarafından gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda yakalanan toplam 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.