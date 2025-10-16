Olay, dün saat 20.30 sıralarında Rafetpaşa Mahallesi 5173. Sokak’taki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre Rüstem Teker, yatağında uyuyan eşi İzadiye Teker’e tabancayla ateş etti. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İhbarı kendi yaptı

Rüstem Teker, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak eşini vurduğunu ihbar etti. Olay yerine gelen ekipler, İzadiye Teker’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

“Eşim 6 yıldır lenf kanseri”

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Rüstem Teker’in, emniyetteki ifadesinde eşiyle yaşadıkları zorlu tedavi sürecinden bahsettiği öğrenildi. Teker’in, “Eşim 6 yıldır lenf kanseri. Bu süreçte psikolojimiz çok bozuldu, sık sık tartışmalar yaşıyorduk. Üzgünüm” dediği aktarıldı.