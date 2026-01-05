İzmir’in Bornova ilçesinde emniyet şeridinde park halinde bulunan kamyona arkadan çarpan motosikletin sürücüsü 26 yaşındaki Ömer Lütfi Tekin, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza sonrası kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza Işıkkent kavşağı yakınlarında meydana geldi

Trafik kazası, Bornova Çevreyolu üzerinde Işıkkent kavşağına yakın bir noktada öğle saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki motosiklet, yolun emniyet şeridinde duran kamyona henüz bilinmeyen bir nedenle hızla arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savruldu

Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Ömer Lütfi Tekin yola savrularak ağır yaralandı. Olayı gören sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri öldüğünü tespit etti

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, genç sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi. Tekin’in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı

Kazanın ardından emniyet şeridinde park halinde bulunan kamyonun sürücüsü S.D. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sürücünün ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlattı.