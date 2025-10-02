İLAN
İZMİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/135
KARAR NO : 2025/253
TEBLİGAT YAPILAYAN DAVALI : SELÇUK ŞAYUK ( 451***42458 )
Davacı MENDERES BELEDİYE BAŞKANLIĞI tarafından mahkememizde açılan Kamulaştırma (3194 Sayılı İmar Kanunundan Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM :Taşınmazın bulunduğu adres itibarıyla HMK 12 maddesi uyarınca mahkememizin YETKİSİZLİĞİNE, YETKİLİ MAHKEMENİN MENDERES ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ OLUDUĞUNA, " karar verilmiş olup davalı Selçuk Şayuk'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 29/09/2025
#ilangovtr Basın No ILN02304202