İLAN

İZMİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/135

KARAR NO : 2025/253

TEBLİGAT YAPILAYAN DAVALI : SELÇUK ŞAYUK ( 451***42458 )

Davacı MENDERES BELEDİYE BAŞKANLIĞI tarafından mahkememizde açılan Kamulaştırma (3194 Sayılı İmar Kanunundan Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :Taşınmazın bulunduğu adres itibarıyla HMK 12 maddesi uyarınca mahkememizin YETKİSİZLİĞİNE, YETKİLİ MAHKEMENİN MENDERES ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ OLUDUĞUNA, " karar verilmiş olup davalı Selçuk Şayuk'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 29/09/2025