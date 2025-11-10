İLAN

İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2023/552 Esas -2025/162 Karar

Davacı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM :

''Açılan davanın REDDİNE, ''

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, istinaf yolu açık olmak üzere 17/04/2025 tarihinde verilen karar 7201 sayılı T.K'nun 31. maddesi gereğince yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra davalı Feridun Ayhan'a tebliğ edilmiş sayılacağı, işbu davalının tebliğ süresi dolduktan sonra 2 haftalık süre içinde karara karşı istinaf yoluna başvurabileceği ilanen tebliğ olunur. 05/11/2025

#ilangovtr Basın No ILN02330051