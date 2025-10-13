Son Mühür/ Beste Temel - İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) ile Yaşar Üniversitesi, kentin girişimcilik ekosistemini güçlendirmek ve toplumsal eşitliği desteklemek amacıyla iş birliği protokolü imzaladı. Selçuk Yaşar Kampüsü’nde düzenlenen törende protokole İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Özden Erten ile Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller imza attı.

İmzalanan protokol; genç girişimciliğin desteklenmesi, sürdürülebilirlik alanında ortak projelerin yürütülmesi, öğrencilerin iş dünyasıyla buluşturulması, toplumsal cinsiyet eşitliğinin güçlendirilmesi ve yaşam boyu öğrenmenin teşvik edilmesi gibi başlıklarda kapsamlı iş birliği içeriyor.

Erten: “Genç girişimcilerin önünü açacağız”

İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Özden Erten, toplumsal cinsiyet eşitliği ve gençlerin nitelikli istihdamı konularına öncelik verdiklerini belirtti. Erten, “Yaşar Üniversitesi ile birlikte hem genç girişimcilerin önünü açacak hem de kadınların karar alma mekanizmalarındaki temsiliyetini artıracak projeler tasarlıyoruz. Üyelerimizin bilgi birikimi ile üniversitenin akademik gücünü bir araya getirerek somut ve ölçülebilir sonuçlara odaklanacağız” dedi.

Erten ayrıca, İzmir’in girişimci potansiyeli ve ihracat kapasitesinin sunduğu fırsatlarla bu iş birliğinin kente önemli katkılar sunacağını vurguladı.

Kandiller: “Uzun soluklu bir yol arkadaşlığı kuruyoruz”

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller, üniversite–iş dünyası iş birliğinin yenilikçi projeler ve nitelikli insan kaynağı oluşturmak açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Kandiller, “Birlikte daha kapsayıcı, yenilikçi ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz. Öğrencilerimizin yetkinliklerini artırırken, iş dünyasının beklentilerine yanıt veren programları çoğaltacağız. Bu protokolü İzmir’in dönüşümüne katkı sağlayacak uzun soluklu bir yol arkadaşlığının başlangıcı olarak görüyoruz” dedi.

İzmir’e akademi ve iş dünyası arasında yeni köprü

Protokol kapsamında İZİKAD ve Yaşar Üniversitesi, İzmir’in yenilikçi ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sunacak projeleri ortaklaşa geliştirecek. Eğitimden mentorluk programlarına, girişimcilik atölyelerinden toplumsal eşitlik temalı etkinliklere kadar birçok ortak çalışma hayata geçirilecek.

Bu iş birliği, gençlerin üretkenliğini desteklerken İzmir’de kadın liderliğini ve eşitlik temelli büyüme anlayışını güçlendirmeyi amaçlıyor.