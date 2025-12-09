Son Mühür/ Emine Kulak/ Atakan Başpehlivan- İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON’da kooperatif süreçlerine ilişkin yürütülen davanın üçüncü duruşmasında savcılık mütalaasını mahkemeye sundu.

Tanık beyanlarının tamamlanmasının ardından söz alan savcı, hem mevcut tutukluluk halinin hem de adli kontrol tedbirlerinin korunmasını istedi. Savcı, önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ve eski Genel Sekreter Barış Karcı’nın tutukluluklarının devamını talep etti.

Konutu terk etmeme şartıyla serbest bırakılan eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu için de uygulanan adli kontrolün sürmesi yönünde görüş bildirdi. Savcılık ayrıca müştekilerin dosyaya katılımının sağlanmasını ve bilirkişi raporunun beklenmesini istedi.