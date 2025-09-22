Son Mühür/Gamze Eskiköy- İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON’a yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında açılan davanın ikinci duruşması Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde görülüyor. Aralarında önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da bulunduğu 65 sanığın yargılandığı davada, bugünkü oturum tutuksuz sanıkların savunmalarıyla devam etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın (İzBBŞT) Kurucu Genel Sanat Yönetmeni,Yücel Erten mahkemede yaptığı savunmada suçlamaları reddetti.

Kooperatifler benim mesleğimin dışında!

Erten, “Ben 80 yaşında bir tiyatro sanatçısıyım. Sanatımızın bayrağını her yerde başarıyla dalgalandırıyorum. 2021 yılında İzmir’e davet edildim ve şehir tiyatrosunu kurdum. Şehir tiyatrosu ile bir kuruluşla ticaretim olmadı. İZBETON ve İZELMAN’da yönetim kurulu üyeliği yaptım. Kentsel dönüşüm ve kooperatifler tamamen benim mesleğimin dışında. Böyle bir konuyla suçlanmayı şaşkınlıkla karşılıyorum. Bugün burada bulunmamın teknik bir ayrıntı nedeniyle olduğunu düşünüyorum. Beraatimi talep ediyorum” dedi.