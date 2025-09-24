Son Mühür / Gamze Eskiköy - İzmir’de İZBETON ve kooperatiflerdeki usulsüzlük iddialarına ilişkin açılan “Kooperatif” davasının üçüncü oturumu yaklaşık 15 saat sürdü. Aliağa Şakran Cezaevi Kampüsü’nde görülen duruşmada 11 tutuklu sanık yeniden savunma yaptı. Mahkeme heyeti, gece yarısı açıkladığı ara kararla beş sanığın tahliyesine hükmederken, tutuksuz yargılananlar hakkındaki adli kontrol tedbirlerini kaldırdı.

Savcılık mütalaasında tahliye talebi

Cumhuriyet Savcısı, mütalaasında tutuklu sanıklardan Levent İşler, Orhan Sertaç Dölek ve Sevcan Tınaztepe’nin tahliyesini istedi. Ayrıca adli kontrol tedbiri bulunan Özkan Mucuk, Serdar Deniz, Fırat Erkol, Nurten Gündüz ve Bayram Ali Işıklı hakkında uygulanan adli kontrolün kaldırılmasını talep etti.

Karar çıktı!

Mahkeme heyeti, savunmaların ardından verdiği ara kararında, Sevcan Tınaztepe, Sertaç Dölek, Levent İşler, Mehmet Alphan Bozan ve Mehmet Gürhan Özata’nın tahliyesine hükmetti. Tutuksuz yargılanan sanıkların ise adli kontrol şartı kaldırıldı. Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu, Heval Savaş Kaya, Cihangir Lübiç, Hüseyin Şimşek ve Barış Karcı’nın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi

Dördüncü oturum İzmir Adliyesi’nde yapılacak!

Savunması alınmayan sanıkların duruşmaya zorla getirilmesine karar verildi. Dördüncü oturumun 13 Ekim 2025 tarihinde İzmir Adliyesi’nde saat 09.30’da yapılmasına hükmedildi.