İzmir Büyükşehir Belediyesi (İzBB) bünyesinde önemli bir değişiklik gündeme geldi. İzBB'de vekaleten Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürüttüğü bilinen Nermin Özgül'ün görevinden ayrıldığı ifade edildi. Nermin Özgül'ün görevinden ayrılma sebebinin ise, sağlık sorunları bulunan annesinin bakımını üstlenebilmek olduğu öğrenildi.

Vekaleten bu görevi sürdürüyordu! Daire Başkanlığı'na devam!

Nermin Özgül'ün Özel Kalem Müdürlüğü'nü vekaleten yaptığı ifade edildi. Ailevi sebepler sonucunda görevden ayrılma kararı alan Nermin Özgül'ün Daire Başkanlığı görevinin ise devam ettiği belirtildi.

Özgül ile ilgili CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba detayı!

Nermin Özgül ile ilgili olarak ise CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba detayı gözlerden kaçmadı. Özgül'ün CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni olduğu ifade edildi.