Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Ekim ayı olağan meclis toplantısının ikinci birleşimi, Başkan Cemil Tugay’ın yokluğunda Meclis Başkanvekili Zafer Levent Yıldır başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, İZBAN’da yeni fiyat tarifesi düzenlemesine ilişkin önerge görüşüldü. Komisyonlardan oy çokluğuyla gelen teklif, meclis gündeminde tartışmalara neden oldu. AK Parti ve MHP gruplarının ret oylarına rağmen, önerge kabul edilerek İZBAN ücretlerine yüzde 20 oranında zam yapılması kararlaştırıldı.

AK PARTİLİ KOCABAŞ'TAN GİZLİ ZAM ÇIKIŞI

AK Parti Meclis Üyesi Nail Kocabaş, İzmirli vatandaşların günlük yaşamında önemli bir yer tutan toplu taşıma aracı olan İZBAN’da, belediye tarafından gizli zam yapıldığını iddia etti. Kocabaş, “İZBAN günde ortalama 250 bin İzmirlinin kullandığı, kent ulaşımının en önemli omurgası. Ancak belediye, yıl bitmeden, İZBAN yönetim kurulunun kararını aşarak gizli zamlarla İzmirlinin cebine yük bindirdi” dedi.

KOCABAŞ: GERİ ALIM İÇİN BASMAYI UNUTURSAN TAM BİLET 245,76

Kocabaş, yaptığı açıklamada zam oranlarını rakamlarla ortaya koydu.

“Şu anda tam biniş 25 TL. İZBAN bunu 30 TL yapmak istedi ve siz de meclise bu şekilde getirdiniz. Ancak asıl gizli zam kilometre ücretinde yapıldı. Tam yolcuda kilometre başına ücret 0,78 TL’den 1,86 TL’ye çıkarıldı. Bu da yüzde 59’luk gizli bir artış anlamına geliyor.”

Kocabaş, bu artışla birlikte Selçuk–Aliağa hattında tam biletle seyahat eden bir yolcunun 245,76 TL ödemek zorunda kaldığını belirtti. Aynı güzergâhta öğrenci tarifesinin de 151,88 TL’ye yükseldiğini söyleyen Kocabaş, “Öğrenciyi korumak yerine, öğrencinin omzuna yeni bir yük bindirdiniz” ifadelerini kullandı.

KOCABAŞ'TAN MARMARAY HATTI ÖRNEĞİ

AK Partili üye ayrıca İstanbul’daki Marmaray hattını örnek göstererek fiyat farkına dikkat çekti:

“Marmaray 76 kilometrelik bir hat ve Boğaz’ın altından geçiyor. Tam bilet 27 TL, öğrenci 13,18 TL. Marmaray’da baştan sona giden tam yolcu 59,76 TL, öğrenci ise 27 TL ödüyor. İzmir’deki İZBAN hattı 136 kilometre olmasına rağmen, tam bilet 245 TL, öğrenci 151 TL. Aradaki fark neredeyse dört kat.”

Kocabaş, ayrıca diğer büyükşehirlerdeki ortalama fiyatların da İzmir’in çok altında olduğunu vurgulayarak, “Türkiye’deki diğer 9 büyükşehirde öğrenci bileti ortalaması 12 TL, tam bilet ise 26,5 TL civarında. İzmir bu ortalamanın çok üzerinde”dedi.

TEKİN: KARAR SAĞLIKLI OLSAYDI...

AK Parti Meclis Üyesi Ercan Tekin, "İzban İzmir'in en büyük ulaşım araçlarından bir tanesi. 90 dakika aktarma yok. İZBAN'ın yönetim kurulu 8 kişiden oluşuyor. 4 tanesi ise İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bürokratlarından oluşuyor. Acaba bürokratlar burada siyasetten bu konuyu neden başkanının kucağını bıraktılar. Oradaki sorun neydi de konu buraya geldi. Yönetim kurulundan bu karar sağlıklı geçseydi bugün bu konu buraya gelmezdi. Bu sorunun cevabını rica ediyorum" dedi.

İZBAN ZAMMINA CHP’DEN SAVUNMA... SAATLİ: ULAŞIMDA BÜTÜNLÜK SAĞLANMAK İSTENDİ

Yapılan düzenlemelerin toplu ulaşımda bütünlük sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğini söyleyen CHP Meclis Üyesi Onur Saatli, “Biz İZBAN yönetim kurulunun kararının hiçe sayıldığı gibi bir durum yok. Öğretmenlere ilişkin indirim yapılırken öğrencilere artış yapılmasının nedeni İzmir’de toplu ulaşımda aynı artışların yapılmasından dolayı. Biz İZBAN’ın yüzde 50 hissedarıyız. Bir sermaye artışı kararı geldiğinde yine biz karar vereceğiz. Ulaşımın tüm alt yapısından sorumlu olan İzBB son noktayı koyma yetkisi elbette olacaktır. Kentte ulaşımla alakalı çelişki yaratılmamasını da dikkate almak zorundayız” dedi.

YILDIZ: YÜZDE 115 ZAM VİCDANLA BAĞDAŞMAZ

Yönetim kurulunun önerdiği zam oranının çok üzerinde, yüzde 115’lik fahiş bir artış yapıldığını belirten AK Parti Grupbaşkanvekili Hakan Yıldız, "İzmir Büyükşehir yine şaşırtmadı. 90 dakika sistemini kaldırarak vatandaşın cebine darbe vuran yönetim, şimdi de İZBAN kullanıcılarını cezalandırmaya devam ediyor. Yönetim kurulunun yüzde 40 zam önerisine rağmen, yüzde 115 zam kararı aldılar. Üstelik öğrencilere “yüzde 25 zam yapalım” denmesine rağmen bunu da reddedip, öğrencilere yüzde 50 zam getirdiler. Yani sadece çalışanı değil, öğrenciyi de cezalandırdılar. Bakın, 1,5 yıldır ifade ediyoruz: Belediyenin artık işleyişinin oturmuş olması gerekirdi. Fakat hâlâ yap-boz tablosu gibi bir süreç yaşıyoruz. Yönetim kurulunda alınan bir karar var; ancak o karar İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne geldiğinde, yüzde 200’e varan zamlara dönüşüyor. Aliağa–Selçuk hattında ücret 115 liradan 245 liraya, yani yüzde 115’lik bir artışla yükseliyor. Oysa yönetim kurulu kararında, en uzun mesafede öngörülen zam oranı sadece yüzde 42. Öğrenci tarifesinde de büyük bir çelişki var. Yönetim kurulunda 12,5 lira olarak belirlenen fiyat, belediyeye geldiğinde 15 liraya çıkarılıyor. Komisyon üyelerimiz itiraz ediyor, ancak verilen cevap daha da ilginç: "ESHOT’ta öğrenci 15 basıyor, burada da 15’e tamamlıyoruz. Oysa ESHOT’taki öğrenci 90 dakika hakkını kullanıyor, İZBAN’daki öğrenci kullanamıyor. Bir yandan öğrenciye afişler asıyorsunuz, diğer yandan İZBAN’da zammı reva görüyorsunuz. Eylem ve söylem birliğini yakalamanız gerekmiyor mu? İZBAN’daki bu artışın sebebi yönetim kurulu değil, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kendi kişisel uygulamasıdır. Yönetim kurulu kararına aykırı şekilde, bu zam meclise getirilmiştir. Hem öğrenciyi hem İzmirliyi fahiş fiyatlarla karşı karşıya bırakıyorsunuz. Peki neden yönetim kuruluna temsilciler gönderiyoruz? Ulaşım Dairesi zaten tarifeyi belirliyordu. Madem öyle, neden hem yönetim kurulu kararı alınıyor hem de o kararın üstünde bir artış meclise getiriliyor Yüzde 115 zam nereye sığar, hangi vicdan bunu kabul eder? Sonra çıkıp “öğrenci bursu veriyoruz” diyorsunuz. Bu çelişkiden artık kurtulmamız gerekmiyor mu? Bu meclisi önemseyin. Komisyonların çalışmasına, alınan kararlara saygı duyun. Pazartesi getirip bir günde geçirilecek bir karar değil bu. Eğer biz sadece bu dayatmaları onaylayacaksak, ben kendi adıma söylüyorum: Vicdanım el vermiyor. Bu artış, komisyonlara geri gönderilmesi gereken, İzmirliye haksızlık olan bir karardır. İzmir’e bu kadar pahalı bir ulaşım dayatmak kabul edilemez. Bu gidişata artık dur denilmeli. Bu eleştiriyi doğrudan Cemil Bey’e yöneltiyorum: Belirsizliklere, keyfi uygulamalara, meclisi yok saymalara son verin” dedi.