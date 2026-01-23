Son Mühür/ Merve Turan - İTÜ Geliştirme Vakfı Özel İzmir Okulları, öğrencilerin doğayla bağ kurmasını, çevresel farkındalık kazanmasını ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları geliştirmesini hedefleyen yeni eğitim uygulamasını başlattı.

Global Schools Programı ve Eco-Schools Programı üyesi olan okulda, “ikiz dönüşüm” (yeşil ve dijital dönüşüm) vizyonu günlük okul yaşamına somut çalışmalarla entegre edildi.

Mini sınıf bahçeleri kuruldu

Uygulama kapsamında ilkokul bahçe duvarında, öğrencilerin bireysel dikim yapabileceği mini sınıf bahçeleri oluşturuldu. Bu alanlarda öğrenciler kendi bitkilerini dikti, suladı ve gelişim süreçlerini gözlemledi. Çalışmalarla birlikte doğanın döngüsü deneyim temelli öğrenme modeliyle ele alındı.

Yağmur suyu hasadıyla su döngüsü eğitimi

Proje çerçevesinde yağmur suyu hasadı uygulaması da devreye alındı. Yağışlı günlerde öğrenciler, kendilerine ait kaplarla topladıkları yağmur sularını geri dönüşüm alanı yanında oluşturulan su toplama noktasına taşıdı. Gün sonunda biriken su, mini sınıf bahçelerinin sulanması amacıyla kurulan depoya aktarıldı. Böylece suyun döngüsü ve doğal kaynakların verimli kullanımı uygulamalı olarak aktarıldı.

Güneş enerjisi destekli altyapı, dijital takiple tamamlandı

Tüm süreç, okulda kurulu güneş enerjisi panelleriyle desteklenen sürdürülebilirlik altyapısı içinde yürütüldü. Aynı zamanda öğrencilerin dikim, sulama ve su hasadı süreçlerine ait verileri izleyebileceği “green school tracker” adlı dijital platform geliştirildi. Platform sayesinde doğa temelli öğrenme, dijital becerilerle birlikte ilerledi.

“Sürdürülebilirlik deneyimle öğrenildi”

İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okulları Kurucu Temsilcisi Esra Sandalcı Adam, uygulamanın eğitim yaklaşımının temelini oluşturduğunu vurguladı. Adam, “Sürdürülebilirliğin yalnızca anlatılan değil, deneyimlenen bir değer olması gerektiğine inanıyoruz. Doğayla temas eden, üretim yapan ve bu süreci dijital araçlarla takip eden, çevre bilinci yüksek bireyler yetiştirmek eğitim anlayışımızın merkezinde yer alıyor” ifadelerini kullandı.