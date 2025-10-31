Geçen ağustosta İstanbul Boğazı’nda düzenlenen ve 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katıldığı yarışta, Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’un karaya çıkamadığı tespit edildi. Sporcunun bulunması için başlatılan arama çalışmaları ise herhangi bir sonuç vermedi.

Oğlu Kirill Svechnikov ile birlikte İstanbul’a gelen Ogalina Svechnikova, oğlunun hayatta olduğuna inandığını ifade etti.

Anne Svechnikova, oğluyla ilgili aramaların sürdürülmesini talep etmek için İstanbul’a geldiğini belirterek, şunları söyledi:

“Ben oğlumun yaşadığına inanıyorum. Herkese sesleniyoruz. Lütfen bu yarışa veya yarıştan sonrasına ait, onun bulunabileceği herhangi bir bilgi, görüntü varsa birisi eğer bir şey biliyorsa bize ulaşsın. Onu bulana 500 bin lira ödül vereceğiz.”