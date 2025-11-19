Son Mühür- Saldırıların ardından Lübnanlı yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bölgedeki can kaybı ve yaralanmalara ilişkin bilgi paylaşılmazken, yerel kaynaklar saldırı bölgelerinde yoğun hareketlilik olduğunu aktardı.

İsrail ordusu saldırıyı doğruladı

Saldırılar, İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki belirli noktaların hedef alınacağı yönündeki uyarılarının ardından geldi. İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamada operasyonu doğrulayarak bölgede “Hizbullah’a ait hedeflerin” vurulduğunu belirtti.

Sayda’daki saldırıda 13 kişi ölmüştü

İsrail ordusu, dün akşam saatlerinde de Sayda kentindeki Ayn el-Hilva Filistin Mülteci Kampı’nı hedef almış, saldırıda 13 kişi yaşamını yitirmişti. Bu olay, bölgede tansiyonun yeniden yükseldiği yorumlarına neden olmuştu.

Ateşkes ihlalleri 4 bini aştı

İsrail, Ekim 2023’te başlattığı Lübnan operasyonunu Eylül 2024’te geniş çaplı bir savaşa dönüştürmüştü. Çatışmalarda 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, 17 bine yakın kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024’te varılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in 4 bin 500’den fazla ihlal gerçekleştirdiği, bu ihlallerde yüzlerce sivilin öldüğü veya yaralandığı raporlanmıştı.

İşgal edilen tepelerde varlık sürüyor

İsrail güçleri, çatışmalar sırasında ele geçirdiği 5 tepeyi hala kontrol altında tutuyor. Ayrıca onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı sınır bölgelerindeki askeri varlığını da devam ettiriyor.