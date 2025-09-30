Son Mühür/ Osman Günden - TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu, ESBAŞ, BM Kadın Birimi ve Dokuz Eylül Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen İzmir Eşitlik Yıldızları Projesi’nin lansmanı gerçekleştirildi. Kadınların iş gücüne katılımını artırmayı hedefleyen proje, Anadolu’nun doğusundan batısına uzanan güçlü bir dayanışma köprüsüne dönüştü.

Kadınların iş yaşamındaki varlığı güçlenecek

ESBAŞ Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıda iş dünyasında toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemine dikkat çekildi. ESBAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO’su Dr. Faruk Güler, eşitlik politikalarının yalnızca bir istatistik değil, kurumsal kültürün temel bir parçası olduğuna işaret ederek, “Bugün çalışanlarımızın yüzde 25’i kadınlardan oluşuyor. Yönetici kadromuzda bu oran yüzde 70’lere ulaştı. Bu gurur duyduğumuz bir değişim hikâyesidir” dedi.

“Eşitlik yıldızları kalıcı bir miras olacak”

TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Deniz Celep, kadınların iş gücüne katılım oranının Türkiye’de yalnızca yüzde 36,8 olduğuna, İzmir’de ise yüzde 45,1 ile ortalamanın üzerinde bulunduğuna dikkat çekti. Celep, “Eşitlik Yıldızları Projesi, yalnızca bir sosyal sorumluluk adımı değil, gelecek nesillere bırakacağımız kalıcı bir mirastır” diye konuştu.

BM Kadın Birimi’nden yol haritası

BM Kadın Birimi Program Yöneticisi Duygu Arığ, Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni (WEPs) anlatarak, eşit işe alım ve ücret politikaları, kadın girişimcilerin desteklenmesi ve fırsat eşitliğinin şeffaf raporlarla belgelenmesi gerektiğini vurguladı.

“Anadolu kadınlarının ortak hayali”

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden Meltem Kolday, projenin amacını “daha iyi bir dünya için daha çok insanı bir araya getirmek” sözleriyle tanımladı. TOBB Hakkari Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sevda Keskin ise, “Bu dayanışma köprüsü kadınların gücünü en güzel şekilde gösteriyor. Ortak hayalimiz eşit, güçlü ve üretken bir toplumdur” dedi.

“Eşitlik Türkiye’nin geleceğinin temeli”

TOBB İzmir KGK İcra Komitesi üyesi Meral Sinanoğlu da toplumsal cinsiyet eşitliğinin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın en sağlam temeli olduğuna vurgu yaparak, “Kadınların gücüyle yükselen bir ülke, daha kapsayıcı ve parlak bir geleceğe sahip olacaktır” ifadelerini kullandı.