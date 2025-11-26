Son Mühür- Gazeteci ve siyasetçi Şamil Tayyar, yaklaşık 3 saat süren son İmralı ziyaretine dair çarpıcı kulis bilgilerini kamuoyuyla paylaştı. Görüşmenin detayları, devletin zirvesine aktarılırken, AK Parti cephesinde 'temkinli iyimserlik' havasının hakim olduğu belirtiliyor.

Görüşmeden önceki gizlilik ve tartışma

Ziyaretin kamuoyuna yansıması, özellikle ziyaret heyetinde bulunan bir ismin gizliliğiyle ilgili tartışmaları da beraberinde getirdi. Tayyar, gazeteci Hüseyin Yayman'a yapılan eleştirilerin haksız olduğunu belirterek, Yayman'ın tanımadığı, sonradan PKK yayın organı olduğu anlaşılan ve DEM Parti tarafından bilgilendirilen bir TV kanalı temsilcisinden ziyareti gizlemesinin doğru bir hareket olduğunu vurguladı. Bu gizliliğin, malum ziyaretin güvenlik boyutu göz önüne alındığında gerekli bir önlem olduğu kaydedildi.

Fotoğraf isteği geri çevrildi

Yaklaşık üç saat sürdüğü belirtilen görüşme sırasında, heyet üyelerinin güvenlik ve kamuoyu hassasiyeti nedeniyle Abdullah Öcalan'la hatıra fotoğrafı çektirmedikleri öğrenildi. Heyetteki DEM Partili üyenin bu yöndeki talebinin geri çevrildiği, fotoğraf çektirmenin yoğun tepki çekebilecek bir ortamda 'büyük hata' olacağı kanaatinin ağır bastığı ifade edildi.

Ancak, görüşmenin güvenilirliğini ve şeffaflığını sağlamak amacıyla devletin, tüm süreci görüntülü kayıt altına aldığı bildirildi.

Zirveye taşınan iki ana başlık: Çözümsüzlük nedenleri masada

Kamuoyundaki en önemli kaygılar ve sürecin tıkanıklığına dair sorular, heyet tarafından doğrudan Öcalan'a yöneltildi. Görüşmede odaklanılan iki kritik konu şunlardı:

PKK'nın silah bırakma süreci: PKK'nın aldığı fesih ve silahları bırakma kararına rağmen, bu sürecin pratikte neden istendiği gibi ilerlemediği sorusu.

Suriye'deki YPG sorunu: Türkiye'nin ulusal güvenliğini yakından ilgilendiren, Suriye'deki YPG (Halk Koruma Birlikleri) sorununun neden çözülemediği meselesi.

Öcalan'ın yanıtı neydi?

Öcalan'ın, bu kritik sorulara verdiği yanıtlarda umut verici bir ton kullandığı belirtildi. Paylaşılan özet bilgiye göre, Öcalan Suriye'deki YPG dahil olmak üzere, sürecin önündeki tüm engelleri aşabileceklerini dile getirdi. Ancak bunun gerçekleşmesi için detayına girilmeyen belirli bir yol haritası çizdiği de not edildi.

Görüşmedeki bu kritik notlar, hemen akabinde devletin zirvesine aktarıldı.

Sonuç ve AK Parti'deki hava

Devlet yetkilileri tarafından notların 'umut verici' bulunduğu, ancak süreci ilerletmek için hala aşılması gereken ciddi engellerin olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Şamil Tayyar, kendi kanaati olarak AK Parti çevrelerinde bu gelişmelere karşı 'temkinli iyimserlik' ruh halinin hakim olduğunu aktardı. Bu durum, sürecin potansiyelini kabul etmekle birlikte, geçmiş deneyimler ve mevcut zorluklar nedeniyle ihtiyatlı davranıldığına işaret ediyor.

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 22 Ekim 2024 tarihinde partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı, Abdullah Öcalan'ın tecridi kaldırılırsa gelip "TBMM'de konuşması" yönündeki tarihi çağrısı, siyasetin seyrini değiştiren bir dönemeç olmuştu. Bahçeli, bu konuşmanın terörün tamamen bittiği ve örgütün lağvedildiği anlamına gelmesi halinde 'umut hakkının' kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yolunun açılabileceğini ifade ederek, sorunun kesin çözümü için radikal bir şart öne sürmüştü. Bu keskin çağrı, o dönemde başlayan siyasi diyalog ve çözüm tartışmalarına yeni bir boyut katarken, gelinen son noktada ise Şamil Tayyar'ın aktardığı gibi yaklaşık 3 saat süren kritik İmralı ziyaretinin gerçekleşmesi ve görüşme notlarının devletin zirvesine aktarılmasıyla sonuçlandı.