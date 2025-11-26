Adana’nın Ceyhan ilçesindeki Zahit Çetin İlköğretim Okulu’nda dün ders arası sırasında duygulandıran bir görüntü yaşandı. Teneffüste okul bahçesinde oynayan öğrenciler, aniden bastıran yağmurla karşılaştı.

Atatürk büstünü korudular

Yağmurun başlamasıyla birlikte bahçedeki iki öğrenci, yanlarındaki şemsiyeleri Atatürk büstünün üzerine tutarak onu korumaya aldı. O anları gören diğer öğrenciler de arkadaşlarına destek olmak için yanlarına koştu.

10 öğrenci şemsiyelerle ‘çatı’ oluşturdu

Kısa sürede yaklaşık 10 öğrenci, el ele vererek şemsiyeleriyle büstün üzerini tamamen kapatacak bir çatı oluşturdu.

Ders zili çalmasına rağmen bazı öğrencilerin yağmur altında büstün yanından ayrılmayarak korumayı sürdürdüğü görüldü.

Nöbetçi öğretmenler görüntülere tanık oldu

Nöbetçi öğretmenlerin dikkatini çeken bu anlamlı an, okul bahçesinden geçen bir öğretmen tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.