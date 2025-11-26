Son Mühür- Türkiye’nin en önemli kültürel mirasları arasında yer alan Ayasofya’da yürütülen restorasyon çalışmaları sırasında ağır tonajlı iş makinelerinin içeriye alınması büyük tartışma yarattı. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler, hem uzmanlardan hem de kamuoyundan yoğun eleştiri aldı.

45 tonluk vinçlerin yapıya sokulmasına tepki

Restorasyon kapsamında Ayasofya'nın içine ikisi de yaklaşık 45 ton ağırlığında olan vinçlerin sokulduğu ortaya çıktı. Daha önceki dönemlerde uygulanmayan bu yöntemin görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Kullanıcılar, yapının tarihi dokusuna zarar verilebileceği yönünde endişelerini dile getirdi.

“Deprem güçlendirme çalışması”

Artan tepkiler üzerine bir açıklama yayımlayan ilgili ekip, kullanılan yöntemin deprem güçlendirme çalışmaları kapsamında tercih edildiğini belirtti. Açıklamada işlemlerin “bilimsel heyet onayıyla” gerçekleştirildiği ifade edildi.

“Ayasofya bu yükü kaldıramaz”

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görüntülere sert tepki gösterdi. Ortaylı, Ayasofya’nın içine ağır makinelerin alınmasının büyük risk taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Ayasofya bu yükü gerçekten kaldıramaz; mimariden hiç anlamıyorlar. Bırakın kamyonu, vinci… Oraya araba bile giremez. Bu müdahalelerin tesiri er ya da geç ortaya çıkacak. Yapının altı tamamen dehlizlerle dolu; her gelen Ayasofya’ya babasının mülkü gibi davranıyor. Tekrar söylüyorum: O yapı çökerse dünya bunun faturasını Türklere çıkaracak.”

Ortaylı, ayrıca restorasyon sürecine ilişkin şu soruları yöneltti:

“Peki ne kadar ton yük kaldırabileceğini nereden biliyorlar? Bu işleri yapanlar hangi veriye dayanıyorlar? Anthemios’a mı sordular Mimar Sinan’a mı? Konuyla ilgili daha detaylı bir yazıyı haftasonu yazacağım.”

Prof. Dr. Ortaylı, konuyla ilgili daha detaylı bir değerlendirmeyi hafta sonunda paylaşacağını duyurarak tartışmaların devam edeceği sinyalini verdi.