İLAN

T.C. İZMİR 15. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/32 Esas

DAVALI : CAN GÜRSOYLAR-25162970350

Davacı Melisa GÜRSOYLAR tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Tahkikat duruşma günü: 04/12/2025 günü saat: 10:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, "Belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları taktirde duruşmaya yokluklarında devam edileceği, yapılan işlemlere itiraz edilmeyecekleri, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği, ve 150. Madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluklarında hüküm verileceği, İHTAR OLUNUR. 02/10/2025