Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde Ajax’ı 3-0 mağlup ettiği karşılaşma, Hollanda basınında geniş yankı uyandırdı. Ülkenin önde gelen spor yayın organları, Ajax’ın sahadaki performansını “tarihi bir çöküş” olarak yorumlarken, sarı-kırmızılıların yıldızı Victor Osimhen manşetlere taşındı.

Hollanda gazeteleri, Ajax'ın Şampiyonlar Ligi’nde sezona kabus gibi başladığını belirtirken, Galatasaray'ın oyun üstünlüğü ve Osimhen’in üç gollük performansı övgü topladı.

RTL: “Osimhen Ajax’a yeni bir hayal kırıklığı daha yaşattı”

Hollanda’nın önde gelen medya kuruluşlarından RTL, Ajax’ın Avrupa performansındaki düşüşe dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Osimhen, Ajax'ı Şampiyonlar Ligi’nde yeni bir hayal kırıklığına uğrattı. Ajax, turnuvanın en kötü performansını gösteren takımı olmaya devam ediyor.”

Voetbalzone: “Kusursuz üçleme, Ajax’ı yok etti”

Spor sitelerinden Voetbalzone, Nijeryalı golcünün performansını “kusursuz” olarak değerlendirerek, “Victor Osimhen, kusursuz bir üçlemeyle Ajax’ı bizzat katletti. Amsterdam ekibi yalnızca iki zayıf şut atabildi.” yorumunda bulundu.

ESPN Hollanda: “Ajax yine çok acı bir gece yaşadı”

ESPN, karşılaşmanın Ajax cephesinde yarattığı hayal kırıklığını şu sözlerle aktardı:

“Osimhen, Ajax’ı bitirdi. Hat trick yapan Nijeryalı yıldız, Amsterdamlıları yasa boğdu. Ajax, yine çok acı bir akşam yaşadı.”

Voetbal Primeur: “Ağır yenilginin mimarı yine Osimhen”

Hollanda’nın bir diğer önemli spor kaynaklarından Voetbal Primeur, Ajax’ın Galatasaray karşısında tamamen çöktüğünü belirterek, “Ajax, Osimhen'in üç golüyle ağır bir yenilgi aldı.” değerlendirmesini yaptı.

Sport Nieuws: “Tribünler umutsuzdu, Ajax rezil oldu”

Sport Nieuws, Ajax'ın sahada gösterdiği dağınık oyun ve çözülen moral atmosferini şu ifadelerle özetledi:

“Ajax, Galatasaray karşısında yaşadığı dramın ardından Şampiyonlar Ligi’nde yine rezil oldu. Tribünlerdeki taraftarlar ve sahadaki oyuncular umutsuzdu. Bu sonuç kulüp için korkunç.”

NU: “Tarihin en kötü Şampiyonlar Ligi başlangıcı”

Ülkenin önde gelen portallarından NU, Ajax’ın tarihindeki en kötü Avrupa başlangıcını yaşadığına dikkat çekerek, “Ajax, Şampiyonlar Ligi'ne hiç bu kadar kötü başlamamıştı. Bu, acı verici bir akşamdı.” ifadelerini kullandı.

NOS: “Galatasaray uzun zamandır görülmemiş bir kalite sundu”

Kamu yayıncısı NOS, Ajax’ın Avrupa’da üst üste yedinci mağlubiyetini aldığını vurguladı:

“Ajax, Galatasaray’a da yenildi. Bu yenilgi, üst üste yedinci Avrupa mağlubiyeti oldu. Galatasaray, Amsterdam’da uzun zamandır görülmemiş bir kalite gösterisi sundu.”

AD: “Galatasaray devre arasından sonra sert vurdu”

AD, maçın özellikle ikinci yarısına dikkat çekerek, “Galatasaray, devre arasından sonra sert vurdu. Neredeyse bir saat direnen Ajax, Victor Osimhen’in çabalarıyla üç golle yenilmekten kurtulamadı.” yorumunu yaptı.

De Telegraaf: “Galatasaray Amsterdam ekibini ezdi”

Ülkenin yüksek tirajlı gazetelerinden De Telegraaf, maçın en sert manşetlerinden birini attı: “Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Ajax’ı ezdi. Osimhenli Galatasaray, Amsterdam ekibini bataklığa daha da itti.”