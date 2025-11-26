Son Mühür- Koltuğu Özgür Özel'e devrettiği ilk günden bu yana aktif siyasetten kopmayacağını gösteren Kemal Kılıçdaroğlu'na bu kez tepki parti içinden değil dışından geldi.

Halkın Kurtuluş Partisi eski Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut, Kılıçdaroğlu'nun ''Parti arınmalı ve İmralı'ya CHP gitmeliydi'' mesajlarını içerdiği videolu mesajı üzerinden siyasetin nezaket sınırlarını zorlayan bir üslupla tepki gösterdi.



Kılıçdaroğlu'na, ''Bu utanma, sıkılma, arlanma, ar namus, ahlâk bilmeyen, insanlıktan çıkmış, belki de hiç olamamış Sorosçu soytarı, hâlâ kalkmış CHP’ye akıl veriyor. Görüldüğü yerde yüzüne tükürülmeli'' sözleriyle seslenen Ankut,

''Yıllardır söylüyoruz; bu adam Türkiye’ye çalışmıyor. Bu adam ajan, Amerikalıların adamı. Bunu defedin CHP’nin başından, diye. Fakat kimseye söz dinletemedik.

Hele hele son CB Seçiminde;

“Bu adamı çekin adaylıktan, Ekrem İmamoğlu’nu aday gösterin. Yoksa bu Sorosçu İbiş Kemal, Tayyip’e kaybedeceği yüzde yüz bir seçimi kazandırarak hediye etmiş olacak”, dedik. Yine kimse dinlemedi bizi. Ve korkulan oldu; Tayyip, kaybedeceği kesin olan bir seçimi Sorosçu Kemal sayesinde kazandı.'' iddiasını gündeme getirdi.

CHP yöneticileri kadar...



İsim vermeden Özgür Özel ve kurmaylarına seslenen ve ''Yazık ki CHP Yöneticileri de bilime, bilince, işleyen-sorgulayan bir zekâya ve öngörüye sahip değil'' diyen Nurullah Efe Ankut,

''Kim bilir, belki de ABD Emperyalist Haydudu bunlara “Böyle oynayacaksınız. Tayyipgiller iktidarda kalacak, sizler ana muhalefet rolünü oynayacaksınız”, diyor ve bunlar da o emir gereği böyle davranıyor. Yoksa sıradan, sokaktaki insanımız bile bu CHP Yöneticileri kadar kör, anlayışsız ve kavrayışsız olamaz.'' mesajı verdi.



Ankut'a destek Gülsunar'dan...



Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı sert muhalefetiyle bilinen akademisyen Emrah Gülsunar'dan Nurullah Efe Ankut'un sözlerine destek gecikmedi.

Ankut'un açıklamalarını paylaşan Gülsunar,

''Birilerinin bu şahısla hak ettiği dilden konuştuğunu görmek güzel'' ifadeleriyle Kılıçdaroğlu hakkında Ankut gibi düşündüğünü gösterdi.

