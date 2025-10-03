Son Mühür - Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarını bünyesinde barındıran Meta, milyonlarca kullanıcıya hizmet veriyor. Ancak bu platformlara duyulan güven konusunda zaman zaman endişeler gündeme geliyor. Özellikle en çok tercih edilen mesajlaşma uygulaması WhatsApp, geçmişte gizlilik sözleşmesi nedeniyle milyonlarca kullanıcının güvenini kaybetmişti.

CEO'dan açıklama

Bununla birlikte Meta’nın, Facebook ve Instagram üzerinden kullanıcıları dinleyerek reklam hedeflemesinde bu verileri kullandığı yönünde uzun süredir iddialar ortaya atılıyordu. Şirket bu iddiaları yalanladı. Son olarak Instagram CEO’su Adam Mosseri, paylaştığı bir video ile bu konuya açıklık getirdi.

Yalanladı

Mosseri, kişisel Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Meta’nın reklam hedeflemesi için kullanıcıların mikrofonunu gizlice kullandığına dair iddiaların doğru olmadığını ifade etti. Şirketin hiçbir zaman konuşmaları kaydetmediğini vurgulayan Mosseri, reklam hedeflemesi için bu tür bir yönteme ihtiyaç duyulmadığını belirtti.

Kendi eşi bile sormuş

Instagram CEO’su Adam Mosseri, bu konuyla ilgili birçok kişiyle görüştüğünü, hatta kendi eşinin bile kendisine “Meta gerçekten insanları dinliyor mu?” diye sorduğunu belirtti. Kullanıcıların, reklamların isabet oranına şaşırdığını ifade eden Mosseri, “Bazen insanlar yalnızca bir ürün hakkında düşünüyor oluyor, ancak hemen ardından o ürünle ilgili reklam görünce, sanki zihinleri okunuyormuş gibi hissediyorlar” şeklinde konuştu.

'Yapay zeka' ayrıntısı

İlginç bir şekilde, Mosseri bu söylentilere açıklık getirirken, Meta aynı zamanda yapay zekâ tabanlı ürünleri aracılığıyla toplanan kullanıcı etkileşim verilerini kullanarak sosyal medya platformlarında daha hassas reklam hedeflemesi yapacağını duyurdu. Başka bir deyişle, geçmişte içerik üretmek ve kişiye özel öneriler sunmak için ses kayıtlarına ihtiyaç duyulmadığı gibi, artık yapay zekâ destekli büyük veri analizleri sayesinde gelecekte mikrofonla dinleme gereksinimi de ortadan kalkmış olacak.