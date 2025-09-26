Hem Çiğli’ye hem kalplere dokunan hizmetler Çiğli Belediyesi, ilçede hem yaşam kalitesini arttıran, sorunları gideren düzenlemeler ve yatırımlar yapıyor; hem de ihtiyaç sahibi özel vatandaşlara dokunuyor. Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, son olarak İnönü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk Mahallelerinde tamamlanan yol ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde incelerken; bir örnek buluşmayı daha gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz aylarda İnönü Mahallesi’nde yaşayan özel birey Mehmet Ali Durak ile bir araya gelen Başkan Yıldız, kendisine evine çıkan yolun yenilenmesi ve kamelya sözü vermişti.

Sözünü tutan Yıldız, Durak’ı ziyaret etti. Başkan Yıldız; “ Bu mahallerimizde kısa sürede ve tabi ki çalışanlarımızın üstün gayretiyle yol ve çevre düzenlemelerimizi tamamladık. Ve her çalışmamızda olduğu gibi, bu bölgedeki özel dostlarımızdan Mehmet Ali’ye de dokunma fırsatı bulduk. Hayatları kolaylaştırmak büyük mutluluk.” Diye konuştu.

Mehmet Ali’yle buluşmasında duygulu anlar

İnönü Mahallesi’nde yaşayan özel birey Mehmet Ali Durak’ın yaşadığı sokakta asfaltlama çalışması yapılarak toz sorunu giderildi. Bölgeye ayrıca kamelya, oturma grupları ve bordür taşları yerleştirildi.

Başkan Yıldız, çalışmaları tamamlanan alanda Mehmet Ali Durak ile buluşarak yeni yapılan kamelyada çay içerek, kendisiyle ve ailesiyle sohbet ederken duygulu anlar yaşandı. “Başkanımız talebimizi dikkate alıp sözünü tuttu. Artık yazın rahatça vakit geçirebileceğimiz bir alanımız oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum” diyen Mehmet Ali Durak’ın ve ailesinin mutluluğu görülmeye değerdi.

Yollar yenilendi, çevre düzenlemesi tamamlandı

Çiğli Belediyesi ekipleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İnönü Mahallelerinde 9237. ve 9239. sokaklarda çevre düzenlemesi ve kilit parke döşeme çalışmalarını başarıyla tamamladı. Başkan Onur Emrah Yıldız, yapılan hizmetleri yerinde inceleyerek mahalle sakinlerinin öneri ve taleplerini dinledi.

Ziyareti sırasında vatandaşlarla kahvaltı yapan, tandır ekmeği tadan Yıldız, hemşehrileriyle samimi sohbetler gerçekleştirdi. Yıldız; “Çiğli kadim kültürlerin ve geleneklerin buluştuğu bir otağ. Bunları yaşatmamız, çocuklarımıza aktarmamız gerekiyor. Muşlu Turcan Ailesi’nin sıcak yuvasına çocukluğumun tadı tandır ekmeğinin yapımını izledim, misafir oldum. Böyle zamanlara, paylaşımlara paha biçemiyorum.”

Yıldız: “Çiğli’de insan odaklı hizmeti ve dayanışmayı güçlendiriyoruz.”

Hizmetlerin odağına vatandaşların mutluluğunu koyduklarını vurgulayan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, şunları kaydetti; “Göreve geldiğimiz günden bu yana her zaman halkımızın yanında olduk. Özellikle özel bireylerimizin ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Çiğli’de kimse kendini yalnız hissetmeyecek. Bir yandan sokaklarımızı yeniliyor, çevre düzenlemeleriyle mahallelerimizi daha modern hale getiriyoruz, diğer yandan hemşehrilerimizle iç içe olmaya devam ediyoruz. İlçemizde insan odaklı hizmeti ve dayanışmayı önemsiyoruz. Çiğli için çalışmaya ve söz verdiğimiz projeleri hayata geçirmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Atatürk Mahallemize içerisinde birbirinden güzel sosyal donatı alanları olan bir park kazandırıyoruz bundan dolayı da çok mutluyum.”

Atatürk Mahallesi’ne müjde: Yeni park yolda…

Öte yandan Atatürk Mahallesi 8809/26. Sokak’ta yeni bir park yapımına başlandı. Mahalle sakinlerinin nefes alabileceği, çocukların güvenle oynayabileceği ve gençlerin spor yapabileceği bu alan, bölgeye yepyeni bir soluk getirecek.

Çocuk oyun grupları ile minikler için eğlenceli bir ortam, oturma gruplarıyla dinlenme ve sosyalleşme imkanı, basketbol sahası ile spor tutkunlarına açık alan, geniş yeşil alanlar ile doğayla iç içe bir atmosferde vatandaşlar nefes alacak.