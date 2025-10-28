Son Mühür/ Merve Turan - Güzelbahçe Belediyesi, ilçedeki devlet okullarında eğitim gören ilk ve ortaokul öğrencilerine her sabah süt ve simit dağıtmaya devam ediyor. Belediye ayrıca belirli günlerde meyve dağıtarak çocuklara beslenme desteği sağlıyor.

Süt ve simit desteği sürüyor

Güzelbahçe Belediyesi, geçtiğimiz yıl başlattığı beslenme desteği uygulamasını bu eğitim döneminde de sürdürüyor. İlçede bulunan Hamdi Dalan, Namık Elal, Ali Bayırlar, Vali Kazım Paşa, Tabağoğlu, Güngür Özbek ve Mustafa Saadet Alanyalı İlk ve Ortaokullarında yaklaşık 2 bin öğrencinin her sabah süt ve simit aldığı program kapsamında bazı günlerde meyve de dağıtılıyor.

“Aileler için büyük destek”

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, sosyal belediyecilik ilkesi doğrultusunda çocuklara sağlanan desteğin önemine değindi. Başkan Günay, “Çocuklarımızın ve ailelerinin memnuniyeti bizi mutlu ediyor. Sabah çantasına ne koyacağız kaygısı ortadan kalktı. Ekonomik şartlar zor, enflasyon yüksek, aileler harçlık vermekte zorlanıyor. Bizim desteğimiz bir nebze de olsa ailelerin ekonomisine katkı sağlıyor. Çocuklarımızın yüzündeki mutluluk her şeye değer” dedi.

Ücretsiz eğitim, ulaşım ve yemek

Başkan Günay, öğrenciler için yürüttükleri diğer projeleri de anlattı: “Eğitim ülkemizin en önemli alanlarından biridir. Bu anlayışla Onur Günay Eğitim Kampüsü’nde ücretsiz etüt imkanı sunuyoruz. Öğrencilerimizi ücretsiz servislerle alıyoruz, dayanışma mutfağımızda yemeklerini veriyoruz ve ardından derslerine giriyorlar. Bugün özel etüt merkezlerinin maliyeti 100 bin TL’yi aşmış durumda. Bu imkanlara her çocuğun erişmesi gerektiğine inanıyoruz. Eğitim, sağlık ve kimi durumlarda yemek ücretsiz olmalı. Biz bu hizmeti sürdürmeye kararlıyız.”