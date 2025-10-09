Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’in Güzelbahçe ilçesi, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik dev bir projeye imza attı. Güzelbahçe Belediyesi, İzmir Özel Türk Koleji (İTK) iş birliği ve desteğiyle hayata geçirilen Güzelbahçe Belediyesi İzmir Özel Türk Koleji Can Dostları Yeni Yaşam Merkezi’ni törenle hizmete açtı. Çamlı Köyü’nde 28 dönümlük geniş bir alanda kurulan merkez, hayvan hakları yasasında gündeme gelen tartışmaların gölgesinde, can dostları yaşatma vizyonuyla öne çıkıyor. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Mustafa Günay, "Biz söz vermiştik, uyutmayacağız yaşatacağız, çünkü Can dostlardır asıl hayat" diyerek merkezin felsefesini özetledi.

Yaşam merkezi, kapsamlı projeyle kapılarını açtı

Başlangıçta 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde temeli atılan ve hava muhalefeti nedeniyle ertelenen açılış törenine, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Altan İnanç, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, İTK Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Tatış ve yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri, İTK öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Çamlı Köyü’nde 28 dönümlük bir araziye inşa edilen bu tesis, hayvanların özgürce dolaşabileceği geniş barınma ve sosyalleşme bölümleriyle dikkat çekiyor. Merkezin temel amacı, sahiplendirilmeyi bekleyen sokak hayvanlarına güvenli ve yüksek yaşam standartlarında bir ortam sağlamak.

Başkan Günay: "Burada bir hapishane değil, otel havasında bir yaşam alanı var"

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, açılış konuşmasında merkezin sadece bir barınak değil, bir yaşam alanı olduğunu özellikle vurguladı. Hayvan hakları yasasında gündeme gelen bazı maddelerin hayvanların yok edilmesine yol açabileceği yönündeki endişelerine değinen Günay, bu kritik süreçte Tatış Ailesi'nin (İTK) kendilerine destek için kapılarını çaldığını ve projenin önünü açtığını belirtti. Yönetim Kurulu kararıyla 5 dönümlük bir alanın İTK’ya tahsis edildiğini ifade eden Başkan Günay, bu merkezin son teknolojiyle donatıldığını ve hayvanların doğal yaşamlarında koşup oynayabilecekleri tel örgülerle çevrili alanlara sahip olacağını söyledi. Günay, dedikodulara yanıt vererek merkezin bir hapishane değil, eziyet gören, araçların çarptığı, parazitli hayvanların tedavi edilip "otel havasında" huzurla yaşayacağı bir yer olduğunu taahhüt etti.

"Atatürkçü nesiller, hayvansever kalplerle büyüyor"

İzmir Özel Türk Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Tatış ise projenin doğuş hikayesini paylaşarak, eşi Banu Tatış ile yaptıkları bir konuşma sonucunda, hayvan hakları yasası tartışmaları üzerine 'Neden bir barınak yapmıyoruz?' fikrinin ortaya çıktığını aktardı. Tatış, projenin hızla hayata geçirilmesinde arazi tahsisi ve süreç boyunca destekleri için Başkan Günay’a teşekkür etti. İTK olarak öğrencilerini Atatürkçü yetiştirdikleri kadar hayvansever de yetiştireceklerini belirten Tatış, öğrencilerin mama toplama gibi hazırlıklara katılmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Veteriner İşleri Müdürü Güzeli Altürk Öcek ise merkezin şu an 120 köpek ve 38 hasta kediye hizmet verdiğini, ancak ilerleyen dönemde kapasitenin 700 köpeğe kadar büyütüleceğini ve hayvan refahını ön planda tutacaklarını açıkladı. Konuşmaların ardından merkezin kurdelesi kesilerek tesisin ziyarete açıldığı bildirildi.