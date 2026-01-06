Kastamonu’da 4 Ocak’ta içme suyu ana hattında meydana gelen arızanın giderilmesine rağmen, birçok mahallede musluklar hala akmıyor.

Yaklaşık 2,5 gündür susuz kalan vatandaşlar duruma tepki gösterirken, kent genelinde içme suyu sıkıntısı giderek büyüyor.

Ana isale hattında arıza meydana geldi

Karaçomak Barajı’ndan Kastamonu il merkezine içme suyu sağlayan ana isale hattında 4 Ocak günü saat 01.00 sıralarında ciddi bir arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle kent genelinde sular kesildi.

Kastamonu Belediyesi ekipleri, yaklaşık 5 metre derinlikte bulunan hatta müdahale ederek onarım çalışması başlattı.

Belediye: “Su kademeli olarak verilecek”

Belediye tarafından yürütülen çalışmaların ardından, dün sabah saatlerinde sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapıldı.

Açıklamada, arızanın giderildiği ve ana isale hattına yeniden su verilmeye başlandığı belirtilerek, şehrin tüm bölgelerine suyun kademeli şekilde ulaşacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, arıza sürecinde hattın tamamen boşaldığı ve Karaçomak Barajı’ndaki su seviyesinin düşük seyretmesi nedeniyle bazı mahallelere suyun gecikmeli olarak ulaşabileceği vurgulandı.

Onarım yapıldı ama mahallelerde su yok

Arızanın giderildiğinin duyurulmasının üzerinden bir gün geçmesine rağmen, Kastamonu’nun birçok mahallesinde evlere hala su verilemedi. Vatandaşlar, yaklaşık 2,5 gündür susuz kaldıklarını belirterek yaşanan duruma tepki gösterdi.

Marketlerde içme suyu tükendi

Uzun süredir devam eden su kesintisi nedeniyle vatandaşlar marketlere yöneldi. Özellikle 5 litrelik içme sularının kısa sürede tükendiği, birçok markette rafların boş kaldığı öğrenildi.

Vatandaşlar tepkili: “Ne zaman su gelecek bilmiyoruz”

Evlerinde hala su akmadığını ifade eden Kastamonulular, arızanın giderildiği yönündeki açıklamaya rağmen mağduriyetlerinin sürdüğünü belirterek yetkililerden net ve somut bir açıklama yapılmasını talep etti.