Son Mühür/ Beste Temel- Şanlıurfa’da teknoloji rüzgarı esiyor. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, bu kez Güneydoğu’da kapılarını açtı; Ege Üniversitesi (EÜ) geliştirdiği projelerle fuarın en çok konuşulan noktalarından biri haline geldi.

Bilim ve inovasyon meraklılarının akın ettiği EÜ standı, dev bir ziyaretçiyi ağırladı: Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar.

İmzayı attı, gençleri dinledi

Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydoğan Savran’ın rehberlik ettiği ziyarette renkli anlar yaşandı. Standı adım adım gezen YÖK Başkanı Özvar, öğrencilerin geliştirdiği Ar-Ge projelerini tek tek inceledi.Derinlemesine bilgi aldı. Yetinmedi.

Özvar, festivalde ödüle layık görülen EÜ yapımı roketin üzerine imzasını atarak genç araştırmacıların heyecanına ortak oldu. Egeli gençlerin ortaya koyduğu yerli ve milli teknoloji vizyonundan duyduğu memnuniyeti gizlemeyen Özvar, tüm takımları kutladı.

Sahada güç birliği: ROKETSAN çıkarması

Egeli akademisyenler ve öğrenciler sadece kendi stantlarında durmadı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydoğan Savran önderliğindeki EÜ heyeti, Türk savunma sanayiinin devlerinden ROKETSAN’ın standına çıkarma yaptı. Burada sergilemeye açılan son teknoloji ürünleri yakından inceleyen ekip, geleceğin Ar-Ge projeleri için temaslarda bulundu.

"Milli teknoloji hamlesine katkımız sürecek"

Ege Üniversitesinin festivaldeki etkin varlığını değerlendiren Prof. Dr. Aydoğan Savran, gençlerin teoriyi pratiğe dönüştürme becerisine dikkat çekti. Savran şunları söyledi:

"Gençlerimiz fikirlerini projeye, teorik bilgilerini yenilikçi teknolojilere dönüştürüyor. Ege Üniversitesi olarak bu büyük organizasyonda güçlü biçimde yer alıyoruz. Standımıza gelerek bizleri onurlandıran YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar’a şükranlarımızı sunarız. Ar-Ge odaklı projelerimizle Türkiye’nin milli teknoloji hamlesine güç vermeyi sürdüreceğiz."