Son Mühür- Gündemar Araştırma'nın 20-26 Aralık tarihleri arasında 2.365 kişiyle CATI (Bilgisayar destekli telefonla anket) yöntemiyle gerçekleştirdiği çalışmanın sonuçları belli oldu.

Aralık ayı Türkiye gündemi başlıklı araştırmada ''Bu pazar seçim olsa'' sorusuna verilen cevaplarda kararsızlar, fikrim yok diyenler ve protesto edeceğini söyleyenlerin dağıtılmasının ardından özellikle milliyetçi seçmen oylarında ezber bozan detaylar var.

CHP'nin yüzde 34.30'la açık ara önde olduğu araştırmada listenin ikinci sırasında yüzde 29.72'lik oy oranıyla AK Parti var.

DEM Parti'nin Kasım ayı anket çalışmasına göre yükselişte olması dikkat çekerken oy oranın da yüzde 9.24 olduğu görülüyor.



Milliyetçi oylarda dengeler değişiyor...



Ortalama yüzde 20 civarında bulunan milliyetçi seçmen oyunun dağılımında da dikkat çeken değişiklikler göze çarpıyor.

Cumhur İttifakı'nın bir parçası olan MHP'nin yüzde 4.38 oya gerilediği araştırmada yüzde 4.81'lik oy oranıyla Anahtar Parti'nin MHP'nin üstüne tırmandığı görülüyor.

Zafer Partisi ve İYİ Parti rekabetinde ise gülen tarafın Ümit Özdağ'ın liderliğindeki Zafer Partisi olduğu görülüyor.

Araştırmaya göre İYİ Parti'nin yüzde 5.07 oy oranına karşın Zafer Partisi yüzde 5.36 oy oranıyla listenin dördüncü sırasına yükselmiş durumda.



Mansur Yavaş'tan tarihi fark...



Araştırmada, Cumhurbaşkanı 2.Tur seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mansur Yavaş'ın rekabeti de mercek altına alındı.

Yavaş'ın yüzde 63.17 gibi yüksek bir oyla kazandığı görülen rekabette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyunun yüzde 36.83'de kaldığı görülüyor.