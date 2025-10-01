Son Mühür- Arabesk müziğin güçlü sesiyle hafızalara kazınan Güllü, 26 Eylül’de Yalova’daki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirmişti.

"Kasımpaşalıyım, Gülüm Var, Oyuncak Gibi, Değmezmiş Sana” gibi unutulmaz şarkılarıyla geniş kitlelere ulaşan sanatçı, 52 yaşında hayata veda etmişti. Acı haberi, sanatçının oğlu duyurmuştu.

Oğlundan açıklama: “İntihar iddiaları asılsızdır”

Sanatçının oğlu Tuğberk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır” ifadelerini kullanmıştı.

Tuğberk, açıklamasının devamında şu sözlere yer verdi: “Güllü’yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybettik. Cenaze ile ilgili gelişmeleri bu Instagram sayfasından paylaşacağım, başımız sağ olsun.”

Gece kabusla bitti

Olay gecesinde Güllü’nün, kızı ve kızının arkadaşıyla birlikte evde bulunduğu, eğlence sırasında balkondan düşerek hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Şüpheli ölümün ardından polis ekipleri tahkikat başlatılmıştı.

“Son İsteği” şarkısı ortaya çıktı

Güllü’nün ölümünün ardından sevenlerini derinden sarsan yeni bir detay gündeme geldi. Beyaz Magazin’in haberine göre; ünlü sanatçı, hayatını kaybetmeden önce “Son İsteği” adını verdiği şarkısı üzerinde çalışıyordu.

Mattia Ahmet Minguzzi için yazdı

Sanatçının, bir yıl önce Kadıköy’de öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi için bu şarkıyı kaleme aldığı ortaya çıktı. Minguzzi’nin 2 Ekim’de görülecek davası öncesinde şarkısını tamamlamak istediği öğrenildi.

"Ah çocuk sana nasıl kıydılar"

Güllü’nün gizlice yazdığı “Son İsteği” adlı parçanın sözleri, ölümünün ardından duygusal yankı uyandırdı:

“Ah çocuk sana nasıl kıydılar

Yaz günü kara kış yaşattılar

O karagözlerine bakamadılar

Bir yudum sevgiyi çok gördüler...”