Trendyol Süper Lig’de yeni sezona iyi bir giriş yapan Göztepe, ilk 4 haftada 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek 8 puana ulaştı.

Zirve yarışında istikrarlı adımlar atan sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde kadrosunda önemli değişikliklere gitti.

Romulo ve Emersonn satışlarıyla büyük gelir

Sezon öncesi forvet hattını Romulo, Ibrahim Sabra, Juan, Janderson ve Emersonn’dan oluşturan Göztepe, kısa süre içinde önemli satışlar gerçekleştirdi.

Brezilyalı golcü Romulo, Alman devi Leipzig’e 20+5 milyon euroya transfer olurken, Emersonn da Fransa Ligue 1 ekibi Toulouse’a 3 milyon 200 bin euro karşılığında imza attı.

Bu iki satıştan toplamda 28 milyon 200 bin euro gelir elde eden İzmir temsilcisi, kulüp tarihinin en yüksek transfer kazançlarına ulaştı.

Sabra kiralanacak, hücuma iki yeni isim gelecek

Forvet hattındaki boşluk sonrası Göztepe yönetimi, transfer çalışmalarına hız verdi. 2005 doğumlu genç forvet Ibrahim Sabra’nın kiralık gönderilmesi planlanırken, hücum hattına iki yeni takviye yapılacağı öğrenildi.

Yönetimin adaylarla temas halinde olduğu, görüşmelerin olumlu ilerlediği ve resmi adımların kısa süre içinde atılacağı bildirildi.

Yeni kadro yapılanmasıyla hedef Avrupa kupaları

Romulo ve Emersonn’un satışlarından elde edilen yüksek gelir, Göztepe’nin transfer politikasını güçlendirdi. Yönetim, takımı sadece Süper Lig’de üst sıralarda tutmakla kalmayıp, Avrupa kupalarına taşıyacak bir hücum hattı kurmayı amaçlıyor. Taraftarlar ise yeni transferlerin açıklanacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.