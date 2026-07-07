Son Mühür / Hüseyin Demir Trendyol Süper Lig’de büyük heyecanın başlamasına kısa bir süre kaldı. 2025-2026 sezonunu 6. sırada bitiren Göztepe Spor Kulübü, önümüzdeki sezon Avrupa hedefiyle yola çıkıyor. Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar, yeni transferlerin takıma dahil olmasıyla birlikte çalışmalarına hız verdi. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde İzmir temsilcisi hazırlıklarını sürdürüyor. Çift antrenmanla günü tamamlayan Göztepe’de futbolcuların enerjisi ve uyumu dikkat çekiyor.

“Transferde Sport Republic farkı”

Geçtiğimiz günlerde Süper Lig’de takımların harcama limitleri açıklanırken, Göztepe Spor Kulübü’nün gelir-gider dengesi ön planda oldu. Sürdürülebilir finansal yapı ve transfer politikalarıyla hareket eden Göztepe, istikrarını sürdürüyor. Makul bütçelerle potansiyelli genç oyuncuları transfer eden Sport Republic’in scout ekibinin başarısı takdir topluyor. Süper Lig’de bonservisi yüksek yabancı oyuncular yerine Afrika’dan ve Brezilya’dan gençleri keşfeden İzmir temsilcisi, yetiştirdiği oyuncuları Avrupa takımlarına satarak önemli bir gelir elde ediyor. Göztepe Spor Kulübü, transfer gelirlerini tesislere harcamayı planlıyor. Kuruluşunun 101. yılında olimpik branşlarda önemli başarılara imza atan Göztepe, gücüne güç katmak istiyor.

“Sport Republic modeli meyvelerini veriyor”

2024-2025 sezonunda Göztepe formasıyla göz kamaştıran Brezilyalı golcü Emersonn, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse’a transfer oldu. Fransa’da 27 maça çıkan sambacı, 6 gol ve 2 asistlik performansıyla Avrupa takımlarının radarına girdi. 2004 doğumlu genç oyuncu, çok yönlü özellikleriyle dikkat çekerken santrfor ile ofansif sağ ve sol kanat pozisyonlarında görev alabiliyor. 1,93 metre boyundaki futbolcu, özellikle merkez santrfor pozisyonunda hava toplarında etkili bir performans sergiliyor. Son dönemlerde transfer gündeminde adı sık geçen Emersonn, Premier Lig’in yeni temsilcisi Ipswich Town ile anlaştı.

“Fransa’dan Premier Lig’e”

Göztepe’nin eski golcüsü Emersonn, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse’dan Ipswich Town’a transfer oldu. İngiltere Championship’ten Premier Lig’e yükselen Ipswich Town’a 23 milyon euro karşılığında transfer olan oyuncu için kulüpler arasında son görüşmeler yapılıyor. Göztepe’nin, 10 milyon euronun üzerindeki satışlarda yüzde 20 pay hakkı bulunuyor. Sambacının yarın resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Göztepeli taraftarlar ve camia ise bu transferden mutlu olacak.

“Resmi açıklamalar bekleniyor”

Ipswich Town, Hull City’nin de transfer etmek istediği Emersonn için rakip bir teklifte bulundu. Resmi açıklamaların ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor. Hull City, Toulouse’lu forvet için 22,3 milyon sterlinlik yeni bir teklif sunmuştu. Ancak "Tigers", Premier Lig’e yeni yükselen bir diğer takım olan Ipswich Town ile rekabet etmek zorunda kaldı.

“Göztepe’nin kasasına 6,4 milyon Euro girecek”

Emersonn’un sonraki satışından yüzde 20 pay sahibi olan Göztepe, bu transferden 6,4 milyon euro gelir elde edecek. 2025-2026 sezonunda Toulouse formasıyla 31 maça çıkan ve altyapısından yetiştiği Athletico Paranaense’nin ardından kariyerini Avrupa’da sürdüren Emersonn, tüm kulvarlarda 7 gol ve 3 asist üreterek toplam 10 gole doğrudan katkı sağladı. Bu transfer, daha önce Brezilya 16 Yaş Altı Milli Takımı formasını da giyen Emersonn’un kariyerindeki bir diğer önemli adım olacak. Geçtiğimiz yaz Göztepe’den Toulouse’a transfer olan Brezilyalı futbolcunun Fransız kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.