Süper Lig ekibi Göztepe, ara transfer dönemine ayrılıkla girdi. Sarı-kırmızılı ekipte forma giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Ahmed Ildız, bonservisiyle birlikte Çorum FK’ya transfer oldu.

Bonservis bedeli 300 bin euro

Transferin mali detayları da netleşti. Göztepe ile sözleşmesi devam eden Ahmed Ildız, 300 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Trendyol 1. Lig temsilcisi Çorum FK’nın kadrosuna katıldı. Taraflar arasında yapılan anlaşmanın ardından transfer resmiyet kazandı.

Forma şansı arayışı ayrılığı getirdi

Edinilen bilgilere göre, Ahmed Ildız’ın ayrılık kararında daha fazla süre alabileceği bir takımda forma giyme isteği etkili oldu. Göztepe ile 30 Haziran 2026 tarihine kadar sözleşmesi bulunan deneyimli orta saha oyuncusu, düzenli oynayabileceği bir ortam arayışıyla transferi kabul etti.

Sezon performansı sınırlı kaldı

Bu sezon Göztepe formasıyla lig ve kupa dahil olmak üzere 8 maçta görev alan Ahmed Ildız, toplam 96 dakika sahada kaldı. Deneyimli futbolcu, bu süreçte skor katkısı üretemedi.

Göztepe’de kadro yapılanması sürüyor

Ahmed Ildız’ın ayrılığıyla birlikte Göztepe’de ara transfer dönemindeki kadro yapılanmasının hız kazanması bekleniyor. Sarı-kırmızılı ekibin, hem ayrılıklar hem de yeni transferlerle kadro dengesini yeniden şekillendirmesi öngörülüyor.