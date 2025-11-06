Trendyol Süper Lig’de geride kalan 11 haftada 19 puan toplayarak 5. sıraya yerleşen Göztepe, Avrupa kupaları hedefinden vazgeçmiş değil. Ancak golcü oyuncu Romulo’nun ayrılığı, sarı-kırmızılı ekibin hücum gücünü olumsuz etkiledi. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde savunmada güven veren bir yapı oluşturulsa da, hücum hattındaki üretkenlik beklenen seviyeye ulaşamadı.

Hücumda rakamlar alarm veriyor

İzmir temsilcisi birçok hücum istatistiğinde ligin üst sıralarında yer alsa da skora yansıyan üretim oldukça sınırlı kaldı. Göztepe, Süper Lig'in ilk 11 haftasında rakip ağları yalnızca 13 kez sarsabildi. Bu performans, ilk 8 takım arasında en az gol atan ekip olmalarına yol açtı.

Forvet hattındaki Juan – Janderson – Ibrahim Sabra üçlüsü ise toplamda yalnızca 5 gol kaydetti. Bu düşük skor katkısı, sarı-kırmızılıların Romulo sonrası hücumda yaşadığı düşüşü gözler önüne seriyor.

Buna rağmen Göz-Göz, savunmadaki istikrarı sayesinde topladığı 19 puanla Avrupa yarışının güçlü adaylarından biri olmaya devam ediyor.

Stoilov’dan üretkenlik uyarısı: “Skorer oyuncuya ihtiyacımız var”

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, hafta sonunda oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından hücum hattındaki sorunlara dikkat çekti ve ara transfer dönemine işaret etti.

Deneyimli teknik adam, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Üretken bir oyuncuya hatta oyunculara kesinlikle ihtiyacımız var. Romulo gibi yetenekli bir oyuncuyu getirmek için her şeyi yapacağız.”

Stoilov’un bu sözleri, Göztepe’nin ocak ayı transfer döneminde hücum bölgesine en az bir skorer takviyesi yapacağı yorumlarını güçlendirdi.

Transfer dönemi Göztepe için kritik olacak

Romulo’nun ayrılığıyla birlikte skor yükünü taşımakta zorlanan sarı-kırmızılı ekipte yönetim ve teknik heyetin transfer planlamasını hızlandırdığı öğrenildi. İzmir temsilcisinin hem kanat hem forvet hattında etkili olabilecek bir oyuncu için temaslarda bulunması bekleniyor.