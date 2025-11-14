Göztepe Kadın Sutopu ekibi, 14-16 Kasım tarihlerinde Malta’da yapılacak Conference Cup eleme karşılaşmalarıyla yeni sezona adım atıyor. Turnuvanın A Grubu’nda mücadele edecek sarı-kırmızılı ekip, Avrupa’nın üst düzey kulüplerinin yer aldığı organizasyonda Türkiye adına sahaya çıkacak.

Üç maçlık eleme sürecinde gruptan çıkmayı başaran takımlar Conference Cup ana grubunda yer alacak. İlk iki sıra hedefinin gerçekleşmemesi durumunda ise Göztepe, yoluna Challenger Cup’ta devam edecek.

Kaptan Kuş: “Motivasyonumuz yüksek”

Takım kaptanı Kübra Kuş, turnuvanın kendileri için önemli bir sınav olacağını belirterek, uluslararası arenada yeniden güçlü bir başlangıç yapmayı hedeflediklerini ifade etti. Kuş, takımın sahada en iyi performansı sergileyerek kulübü ve Türkiye’yi başarıyla temsil etmek istediğini vurguladı.

Pateros: “Genç kadromuz Avrupa’da iz bırakmak istiyor”

Başantrenör Evangelos Pateros, kadronun Avrupa tecrübesine sahip genç oyunculardan oluştuğunu belirtirken, elemelerde ortaya koyacakları oyunun sezonun geri kalanı için belirleyici olacağını söyledi.

Milli takım kamplarında yaşanan sakatlıklara rağmen mevcut kadronun sorumluluk almaya hazır olduğunu ifade eden Pateros, Türkiye’nin temsil hakkını en iyi şekilde kullanmak ve ilerleyen turnuvalarda Türk kadın sporcuların gücünü tanıtmak istediklerini dile getirdi.

Göztepe’nin eleme maçları programı

14 Kasım 2025: Göztepe – C.N. Sant Feliu

15 Kasım 2025: San Giljan ASC – Göztepe

16 Kasım 2025: Göztepe – SV Blau-Weiss Bochum