Bolu’da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel faciasına ilişkin açılan davanın üçüncü duruşmasının dördüncü günü görülüyor.

Duruşmada, dosyaya yeni giren belgelere ilişkin tutuklu sanık otel sahibi Halit Ergül ile eşi ve aynı zamanda yönetim kurulu üyesi Emine Murtezaoğlu Ergül, ek savunmalarını yaptı.

Önceki oturumda esasa ilişkin detaylı savunma yapmayan Ergül, bugün yeniden söz alarak kapsamlı bir savunma sundu.

“Aygaz bu olayda en büyük etken”

Tutuklu sanık Halit Ergül, mahkeme heyetine yaptığı savunmada yangının büyümesinde gaz sistemindeki ihmalleri işaret etti.

Ergül, “Kiracı olduğum bu otelde herhangi bir yangının büyüklüğünü artıracak değişiklik yapmadım. Biz düzenli olarak denetleniyorduk. Aygaz bu olayda en büyük etken.

Aygaz’ın en alt kademedeki elemanları şu anda yargılanıyor. Yangından sonra Türkiye genelinde tüm otellerin gaz projeleri yeniden incelenmeye başlandı” ifadelerini kullandı.

“Bakanlık eksiklikleri bize bildirmedi”

Ergül, denetim sorumluluğunu ilgili kurumlara yükleyerek, “Bizi can ve mal güvenliği açısından denetleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı, eksiklikleri bize bildirmedi.

Onların tespit edemediği bir eksiği benim fark etmem mümkün değildi. Keşke oteli kapatsalardı da bunlar yaşanmasaydı” dedi.

“Eşimi ve çocuklarımı işime karıştırmazdım”

Sanık Ergül, olayın ardından kamuoyunda sıkça tartışılan “aile üyelerinin yönetime dahil olduğu” iddialarına da yanıt verdi.

“Ben işime eşimi ve çocuklarımı karıştırmazdım. Onlar sadece tatil için gelirlerdi. Böyle bir yangını öngörmem mümkün değildi.

Eğer olacağını bilsem çocuklarımı, torunlarımı o otelde asla konaklatmazdım” diyen Ergül, duygusal anlar yaşadı.

“Tutuksuz yargılanmak istiyorum”

Savunmasını “Çok üzgünüm” sözleriyle tamamlayan Ergül, tutuksuz yargılanma talebinde bulundu. “Benim amacım asla kimseye zarar vermek değildi. Olayda büyük ihmaller zinciri var ama bunun sorumlusu ben değilim” diyen Ergül’ün ifadesi, duruşma salonunda uzun süre yankı buldu.

Karar öğleden sonra açıklanacak

Mahkeme heyeti, tarafların savunmalarının ardından duruşmaya saat 14.00’e kadar ara verdi. Aranın ardından sanıkların son sözleri alınacak ve davada karar açıklanacak.