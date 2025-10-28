Son Mühür/ Osman Günden - Buca Belediyesi’nin sağlıklı yaşam hedefiyle sürdürdüğü ücretsiz yoga, pilates ve zumba dersleri, havaların soğuması ile kapalı alanlarda devam etti. Başkan Görkem Duman, “Sağlıklı kent, sağlıklı bireylerle mümkün” dedi.

Spor etkinlikleri kapalı alanlara taşındı

Buca Belediyesi tarafından yaz döneminde açık alanlarda başlatılan ücretsiz yoga, pilates ve zumba dersleri, havaların soğumasının ardından kapalı salonlara geçerek sürdü. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleşen dersler, Yıldız Evlendirme Dairesi ve Şirinyer Düğün Salonu’nda düzenlendi.

Yıldız Evlendirme Dairesi’nde pazartesi yoga, çarşamba pilates, cuma zumba; Şirinyer Düğün Salonu’nda ise salı yoga, perşembe pilates ve zumba dersleri yapıldı. Bucalılar, haftanın farklı günlerinde düzenlenen programlara ücretsiz şekilde katılma fırsatı buldu.

“Sağlıklı bir kent, sağlıklı bireylerle mümkün”

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, amaçlarının Bucalıların yaşam kalitesini yükseltmek olduğunu belirterek, “Sağlıklı bir kent, sağlıklı bireylerle mümkün. Buca’da sporun bir yaşam biçimi haline gelmesini istiyoruz. Her yaştan vatandaşımızın ücretsiz olarak bu imkânlardan yararlanması bizi mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

Katılımcılardan teşekkür: “Hayatımız değişti”

Derslere katılan vatandaşlar, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kursiyer Meral Sinanoğlu, “Kadınların aktif olması hem ruh sağlığına hem bedene iyi gelir. Bu imkân için belediyeye teşekkür ederiz” dedi. Uzun süredir spor etkinliklerine katıldığını söyleyen Güngör Erdemir, “Sağlıklı yaşam için bu aktiviteler gerekiyor. Belediyenin hizmetinden çok memnunum” diye konuştu. Emekli Şengül Dereboylu ise, “Özel spor salonuna gitme imkânım yoktu. Bu kurslar sayesinde yürüyüşüm, dengem, enerjim değişti. Kendimi daha dinç hissediyorum. Görkem Duman’a minnettarız” ifadelerini kullandı.