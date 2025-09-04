Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google'a erişim problemi yaşanıyor.

Türkiye'de Google'a erişim sağlanamıyor. Google'dan arama yapılamıyor. Google'ın hizmetleri de çalışmıyor ve sayfalar donuyor.

Herhangi bir açıklama yapılmadı

Google tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı ancak sosyal medyada Google'a erişilemediği belirtiliyor.

Google'ın sahibi olduğu Youtube'a da erişim sağlanamıyor, video izlenemiyor.

Spotify'ın da masaüstü web sitesine erişim sağlanamıyor, mobil uygulaması üzerinden de seçilen şarkılar çalıyor gibi görünse de ses gelmiyor.

Ne kadar sürecek?

Erişim probleminin ne kadar süreceğine dair Google tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.