Son Mühür- Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketici sağlığını ve güvenilir gıdaya erişim hakkını koruma amacıyla yürüttüğü denetimler sonucunda, 10 Kasım 2025 tarihinde yayımlanan Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar Listesi'ne (Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi) yeni ürünler ekledi. Güncellenen listede, Bitki, Çay ve Kahve Ürünleri kategorisinden yer alan iki farklı siyah çay markasında, ürünün doğal yapısını ve ticari değerini manipüle eden hileli içeriklere rastlandığı bildirildi.

İstanbul merkezli firmaya ait ürünlerde gıda boyası tespiti

Bakanlık tarafından yapılan detaylı laboratuvar incelemeleri, İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde faaliyet gösteren Adnan Akın-Öz Akçay Gıda Pazarlama firmasına ait iki üründe de aynı tağşiş eyleminin gerçekleştirildiğini ortaya koydu. Tespit edilen uygunsuzluk, çayların rengini ve görünümünü iyileştirmek amacıyla yasa dışı olarak Gıda Boyası Tespiti yapılması oldu. Tağşişin hem "Öz Akçay Altın Yaprak Siyah Çay" hem de "Öz Akçay Filiz Siyah Çay" isimli ürünlerde bulunması, firmanın aynı hileli yöntemi birden fazla üründe kullandığı şüphesini güçlendirdi.

Tüketiciyi yanıltma ve sağlık riskleri

Gıda boyası gibi yabancı ve ucuz bileşenlerin çay gibi temel gıda ürünlerine eklenmesi, ürünün kalitesini yükseltiyormuş gibi göstererek tüketicinin aldatılması anlamına geliyor. Bu tür tağşiş yöntemleri, dürüst üreticiler aleyhine haksız rekabet yaratırken, en önemlisi ise eklenen maddenin türüne bağlı olarak potansiyel halk sağlığı risklerini de beraberinde getiriyor. Bakanlık, yapılan bu son duyuru ile taklit ve tağşişle mücadelesini şeffaflık ilkesi çerçevesinde sürdürdüğünü ve tüketicileri yanıltan firmaları ifşa etmeye devam edeceğini gösterdi. Denetimlerin ve yasal sürecin ilgili firmalar hakkında kararlılıkla işletileceği belirtildi.