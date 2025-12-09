Son Mühür/ Beste Temel - Acıbadem Kent Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Sadettin Dolar, bağırsak mikrobiyotasının insan ömrü üzerindeki belirleyici etkilerini değerlendirdi. Bağırsak florasının bağışıklık sisteminden metabolizmaya pek çok yaşamsal süreci yönettiğini belirten Dolar, “Bilim bize gösteriyor ki bağırsak sağlığı yalnızca sindirimle ilgili değil, uzun ve sağlıklı bir yaşamın da temel anahtarı” dedi.

Dolar, son araştırmaların 100 yaş üstü bireylerde bağışıklığı güçlendiren Akkermansia ve bazı Bifidobacterium türlerinin çok daha yoğun bulunduğunu belirterek, “Bu bakteriler vücudu iltihaptan koruyan biyolojik bir zırh görevi görüyor. Uzun ömre dair izleri bağırsakta okuyabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Gençlik bakterileri” Yaşlanmayı yavaşlatıyor

Uzm. Dr. Dolar, ileri yaşta dahi güçlü bağırsak florasına sahip bireylerde enfeksiyon oranlarının düşük, hücresel yaşlanmanın ise daha yavaş olduğunu belirtti. Laboratuvar çalışmalarında hızlı yaşlanan farelere sağlıklı bağırsak florası nakledildiğinde ömürlerinin uzadığının görüldüğünü hatırlatan Dolar, “Uzun yaşamın sırrı, bağırsaktaki bu mikroskobik müttefikleri iyi beslemekten geçiyor” dedi.

Modern yaşam bağırsak dengesini bozuyor

Uzm. Dr. Dolar, modern yaşam tarzının bağırsak mikrobiyotasına ciddi zarar verdiğini belirtti: “İşlenmiş gıdalar, düzensiz uyku, yanlış stres yönetimi, antibiyotik kullanımının kolaylaşması… Bunların hepsi bağırsak dengesini bozuyor. Şişkinlik, yorgunluk, beyin sisi gibi belirtiler, mikrobiyotanın yardım çağrısı olabilir.”

Dolar, bağırsak sağlığını güçlendirmek için şu önerilerde bulundu:

Günlük 30 gram lif tüketimi

Sofrada turşu, kefir gibi fermente gıdalara yer vermek

Haftada 30 farklı bitkisel besin tüketmek

Düzenli egzersiz ve stres yönetimi

“Çeşitlilik ne kadar fazlaysa, bağırsağınız o kadar güçlüdür” dedi.

“Uzun ömür bağırsakta başlar”

Hipokrat’ın “Tüm hastalıklar bağırsaktan başlar” sözüne atıfta bulunan Dolar, modern tıbbın bu ifadeyi artık “Uzun ömür bağırsakta başlar” şeklinde doğruladığını vurguladı. “Genetik miras kader değildir; yaşam tarzımızla bağırsaklarımızı güçlendirerek süreci yönetebiliriz” diye konuştu.

Kişiye özel bağırsak analizleri yaygınlaşıyor

Bağırsak mikrobiyotasını değerlendiren dışkı testlerinin popülerleştiğini belirten Dolar, bu sonuçların mutlaka uzman hekim tarafından yorumlanması gerektiğini söyledi: “Her testin önerdiği diyet bilimsel değildir. Sonuçlar mutlaka hekim süzgecinden geçmelidir.”